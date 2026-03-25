“Esto es enseñar para trabajar”: amplían los cupos de la Escuela Municipal de Mecánica

Tras la gran convocatoria que generó la inscripción a la primera Escuela Municipal de Mecánica, el intendente Emiliano Durand brindó nuevos detalles sobre la iniciativa y confirmó la ampliación de cupos, en una propuesta que busca fortalecer la formación en oficios con rápida salida laboral.

“Esto es enseñar para trabajar”, resumió el jefe comunal al referirse al espíritu del programa, que en su primera etapa contemplaba la inscripción de 4.000 alumnos durante cuatro meses, con clases dos veces por semana. Sin embargo, la demanda superó las expectativas iniciales y obligó a redoblar la apuesta.

“Dada la convocatoria que hubo vamos a ampliar los cupos y van a haber otros 2.000”, adelantó, marcando la posibilidad de que el proyecto continúe creciendo en función del interés de los vecinos.

Formación con certificación

Durand subrayó que uno de los puntos centrales de la propuesta es su validez oficial. “Esto está certificado por el Ministerio de Educación de la provincia”, señaló, al tiempo que destacó un valor agregado que tendrá la cursada: la participación de especialistas vinculados al automovilismo nacional: “tiene el plus que van a haber masterclass que van a dar la gente de TC 2000”, afirmó.

Las capacitaciones se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso en los barrios. Según precisó el intendente, las sedes serán el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Unión, el SUM de barrio Libertad y la Escuela de Emprendedores.

Una herramienta para el trabajo

El jefe comunal hizo hincapié en la importancia social del proyecto: “es algo muy útil y muy necesario. Tiene una rápida salida laboral porque es una herramienta para salir adelante”, sostuvo.

Además, remarcó el carácter gratuito de la capacitación. “Es raro conseguir estas capacitaciones de este tipo de manera gratuita. La gente necesita herramientas para laburar y nosotros se las brindamos, es nuestra forma de ayudar y acompañar”, expresó.

En cuanto al proceso de inscripción, recordó que es de carácter presencial y advirtió que habrá un control estricto de asistencia. “Si el alumno no asiste a las primeras dos clases inmediatamente se libera ese cupo para alguien que lo necesite”, explicó.

Finalmente, Durand dejó una definición sobre el rol del Estado en este tipo de iniciativas: “Enseñar es lo que realmente te hace libre y el Estado es el único que puede igualar oportunidades en ese sentido”.