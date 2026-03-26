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Avanzan los trabajos del pozo San Ramón para ampliar el abastecimiento de agua potable

La obra beneficiará a más de 1.600 personas de la localidad de San Lorenzo y se integra a un plan con nueve fuentes de abastecimiento nuevas en ejecución.
Jueves, 26 de marzo de 2026 13:21

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En el municipio de San Lorenzo avanza la obra para la habilitación del pozo San Ramón, un proyecto que incluye el equipamiento electromecánico y la instalación de cañería hacia barrio La Lonja. El pozo, existente desde 2024 pero fuera de servicio, será puesto en funcionamiento para fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la zona.

La intervención permitirá mejorar la oferta de agua para los barrios San Ramón y La Lonja, e incrementar el caudal que llegará a Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Atocha y San Rafael. En total, la obra impactará de manera directa en más de 350 viviendas, alcanzando a unas 1.600 personas, optimizando la presión y la continuidad del servicio.

Actualmente, se ejecutan en simultáneo nueve fuentes de abastecimiento nuevas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de mejorar la calidad y la disponibilidad del agua potable. En este marco, el presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, destacó: “La gestión provincial prioriza soluciones a largo plazo, obras que no solo resuelven lo inmediato, sino que transforman de manera concreta la calidad de vida de las comunidades”.

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