8 países en Salta: UCASAL recibió a 28 estudiantes de intercambio para el primer semestre de 2026

Llegar a un lugar nuevo siempre implica empezar de cero. Para 28 estudiantes de intercambio, ese comienzo hoy está en Salta. En el marco de su programa de internacionalización, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) recibió a jóvenes de distintos puntos de Latinoamérica y Europa.

Brasil, Perú, Chile, México, Colombia, Bolivia, Venezuela y España son los países de origen de esta cohorte que cursará el primer semestre de 2026. Cada uno trae consigo su historia, su cultura y su forma de ver el mundo, en un intercambio que se construye tanto dentro como fuera del aula.

La experiencia promete más razones que la formación académica. Entre los objetivos, la universidad busca que los estudiantes se sientan parte y estén cómodos, puedan generar vínculos y llevar parte de Salta al mundo.

La bienvenida oficial se realizó el viernes 20 de marzo, en un encuentro pensado para acompañar sus primeros pasos. Entre charlas, actividades y un desayuno compartido, comenzó a gestarse un espacio de encuentro.

Para muchos, esta experiencia representa un desafío integral. Adaptarse a nuevas dinámicas académicas, a otro idioma —en algunos casos— y a una cultura distinta forma parte del proceso. Sin embargo, hay algo que se repite en cada testimonio: la calidez de la recepción y la sensación de sentirse parte desde el primer día.

“El campus es muy grande y verde, mi universidad (en Medellín, Colombia) es un poco más cerrada en infraestructura. Es una experiencia totalmente nueva que recomiendo cien por ciento”, dijo Ana Sofía Giraldo Contreras, de la Universidad Católica Luis Amigó.

En cuanto al intercambio, la joven colombiana aseguró que se trata de una oportunidad que no solo suma al ámbito personal, sino también al entorno profesional. “El hecho de solamente cambiar diferentes culturas que no conoces te enriquece por dentro; conocer lugares que no tenías en mente e interactuar con personas que no son de tu mismo país a uno lo llena un montón”, describió la estudiante de comunicaciones.

Por su parte, Moisés David Márquez Freites, venezolano estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA), en Bolivia, compartió más sobre el momento del encuentro: “Soy una persona muy sociable, conocernos se nos hizo muy fácil”.

“Háganlo definitivamente; es la mejor experiencia que alguien puede tener académicamente y personalmente también. Conocer otro país, una ciudad como Salta que es muy cultural y bonita, es hermoso; salís de tu zona de confort”, agregó el joven, encantado con la provincia y también con UCASAL.

Durante los próximos meses, estos estudiantes no solo cursarán materias, sino que también recorrerán la ciudad, compartirán costumbres y construirán vínculos que trascienden fronteras. Porque estudiar en UCASAL también es eso: una oportunidad para crecer, conectar y mirar el mundo desde una perspectiva más amplia.

Con esta nueva generación de intercambio, la Universidad Católica de Salta continúa fortaleciendo su compromiso con la internacionalización, impulsando experiencias que enriquecen la formación profesional y promueven un verdadero diálogo entre culturas.

Escuchá a los protagonistas:

https://prensa.ucasal.edu.ar/estudiantes-intercambio-2026-trib