Scaloni, autocrítico tras la acotada victoria de Argentina ante Mauritania: “No hicimos un buen partido”

l entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró autocrítico y aseguró esta noche que el equipo “no hizo un buen partido” tras el triunfo de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso internacional llevado a cabo en La Bombonera.

Según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador albiceleste brindó declaraciones en la conferencia de prensa luego del encuentro y se refirió al flojo desempeño de sus dirigidos ante el combinado africano.

“Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”, comenzó el DT campeón del mundo.