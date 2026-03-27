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Deportes

Scaloni, autocrítico tras la acotada victoria de Argentina ante Mauritania: “No hicimos un buen partido”

El entrenador albiceleste brindó declaraciones en la conferencia de prensa luego del encuentro y se refirió al flojo desempeño de sus dirigidos.
Viernes, 27 de marzo de 2026 23:31

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l entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró autocrítico y aseguró esta noche que el equipo “no hizo un buen partido” tras el triunfo de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso internacional llevado a cabo en La Bombonera.

Notas Relacionadas

Según pudo recopilar la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador albiceleste brindó declaraciones en la conferencia de prensa luego del encuentro y se refirió al flojo desempeño de sus dirigidos ante el combinado africano.

“Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”, comenzó el DT campeón del mundo.

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