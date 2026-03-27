¡Gana la Selección! Seguí el minuto a minuto del amistoso de Argentina vs. Mauritania

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20:52 ¡Golazo de Nico Paz!

Nico Paz anotó el 2-0 para la Selección argentina a los 32 minutos con un muy buen tiro libre.

20:42 ¡Casi lo empata Mauritania!

Keita sacó un tremendo disparo desde afuera del área que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por el “Dibu” Martínez.

20:38 ¡Gol de Argentina!

Enzo Fernández abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, al definir muy bien luego de un gran buscapié del lateral Nahuel Molina.

20:20 ¡Empezó el partido!

La Selección argentina ya se enfrenta con Mauritania en “La Bombonera”.

19:48. Así forma Mauritania

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.

19:40. Así forma la Selección argentina ante Mauritania

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Max Allister, Nico Paz, Nico González; Julián Álvarez y Thiago Almada.

19:30. La Bombonera espera a la Selección argentina tras casi dos años

El estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, recibirá a la Selección argentina por primera vez desde noviembre de 2024.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el último partido del representativo nacional en el estadio de Boca había sido en un enfrentamiento ante Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas.

En una nueva fecha FIFA previa al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, Argentina recibirá a su par mauritano, buscando prepararse de la mejor manera para la cita mundialista.

18:18. Camino a la cancha de Boca

La Selección parte rumbo a La Bombonera desde Ezeiza para el encuentro amistoso ante Mauritania.

16:03. Panichelli: “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida”

El delantero Joaquín Panichelli expresó su angustia tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo deja fuera del Mundial 2026 y publicó un fuerte descargo en redes sociales.

“Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”, escribió el delantero de 23 años, que atraviesa su mejor temporada en el Racing de Estrasburgo y en la Ligue 1.

La lesión se produjo durante un entrenamiento con la Selección argentina y lo marginó de la lista definitiva.

15:02. AFA anunció los árbitros para el amistoso Argentina-Mauritania

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la terna arbitral para el encuentro de la Selección nacional ante Mauritania en La Bombonera y el paraguayo Derlis López será el juez principal del amistoso.

López estará acompañado por Roberto Cañete y Eduardo Britos, también de Paraguay, y el argentino Nazareno Arasa será el encargado del VAR en la cancha de Boca.

12:51. Messi, el gran ausente: el 11 titular de la Selección argentina para el amistoso con Mauritania

La Selección argentina se enfrentará esta noche con su par de Mauritania, en el que será su penúltimo amistoso antes del Mundial 2026.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni solo mantendría tres incógnitas en el 11 titular.

Dos de ellas están en la defensa, ya que todavía no está confirmado si el lateral izquierdo será Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico y si Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta acompañarán a Cristian “Cuti” Romero. Por otra parte, el lateral derecho será Nahuel Molina, quien viene de hacer golazos en el Atlético Madrid de España.