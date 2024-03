Central Norte vs. Boca: la organización confirmó el día, ¿dónde se juega?

La Copa Argentina confirmó el día del partido entre Central Norte y Boca Juniors por los 32º de final de esa competencia, pero no así la sede ni el día del partido. Según indicó su cuenta oficial, cuervos y xeneizes se enfrentarán el sábado 23 de marzo, en tan solo once días. Sin embargo los hinchas no saben dónde será el choque, pese a que allegados a ambas dirigencias indicaron que la sede elegida era Santiago del Estero, pero Córdoba parece ganarle la pulseada.