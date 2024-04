River debuta ante su gente por la Copa que lo obsesiona

River hará su estreno como local en la actual edición de la Copa Libertadores 2024 esta noche, cuando reciba a Nacional de Uruguay por la segunda fecha, en búsqueda de un nuevo triunfo que lo encamine en el Grupo H.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental desde las 21, contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay y será transmitido en directo por la señal deportiva Fox Sports y la plataforma de Star+.

River viene de ganar en su estreno por 2 a 0 como visitante ante Deportivo Táchira de Venezuela, y de imponerse como local en la Copa de la Liga Profesional sobre Rosario Central por 2 a 1, resultado que lo dejó con chances intactas de clasificar a los playoffs.

Para este encuentro el entrenador Martín Demichelis apostaría al cambio de varios futbolistas, e incluso modificaría el sistema táctico para medirse ante el elenco de Uruguay, a priori el rival más duro del grupo.

En su último compromiso el rendimiento del millonario dejó varias dudas, por lo que en esta oportunidad desarmaría el tridente ofensivo y apostaría por darle volumen al mediocampo con los ingresos de Ignacio Fernández y Esequiel Barco.

Al mismo tiempo, hay grandes chances de que haya renovación en los laterales con los ingresos de Andrés Herrera y Enzo Díaz por Sebastián Boselli y Milton Casco, mientras que Rodrigo Aliendro retornaría al eje del mediocampo.

Santiago Simón o Nicolás Fonseca serían los elegidos para salir de la formación para abandonar el sistema 4-3-3, que no rindió como se esperaba en Núñez.

Otro aspecto que deberá definir Demichelis tiene que ver con la situación de Pablo Solari, quien terminó con hielo en el cuádriceps. Si bien pudo trabajar con normalidad, es una opción que no lo quieran arriesgar teniendo en cuenta la seguidilla que se le viene a River.

Más que tres puntos

Tras el anuncio del nuevo Mundial de Clubes 2025 que se jugará en Estados Unidos, en River rápidamente empezaron a hacer números. Y si bien todavía no tiene garantizada la clasificación, se encuentra a tan solo un paso de tener un lugar entren los 32 equipos que se presentarán entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Si el millonario obtiene hoy una victoria frente a Nacional superará a Boca en el ranking, ya que el xeneize no suma esta temporada por no estar disputando la Libertadores, y estará mucho mejor parado de cara a la cita internacional.

las formaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Nicolás Fonseca o Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Nacional: Luis Mejía; Lenadro Lozano, Franco Romero, Mateo Antoni, Gabriel Báez; Alexis Castro, Mauricio Pereyra, Lucas Sanabria, Antonio Galeano; Rúben Bentancourt y Gonzalo Carneiro. DT: Álvaro Recoba.

Estadio: Monumental

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Hora de inicio: 21. TV: Fox Sports y Star+.