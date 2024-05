La CGT Salta anunciará mañana los detalles del paro nacional del 9 de mayo en la provincia 

La Confederación General de Trabajo (CGT) realizará un nuevo paro general este jueves 9 de mayo en rechazo a las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei y principalmente contra la llamada Ley de Bases, que ya tiene media sanción en Diputados, y ahora se estudia en comiosión en el Senado.

En este escenario, la CGT regional Salta realizará una conferencia de prensa mañana para emitir un documento con todas las entidades que vayan a sumarse a la media de fuerza que promete ser "contudente", según el líder camionero Pablo Moyano. El evento será en el salón de La Bancaria, Pellegrini 64, a las 10.

Hasta el momento, en Salta no habrá bancos y transporte público de pasajeros, no habrá clases, algunos comercios no abrirán, reducción de personal en organismos estatales y municipales.

La medida, que será por 24 horas y sin movilización, amenaza con generar una parálisis total de los servicios esenciales en el país, ya que incluirá a un sector estratégico como el transporte público.