Salta Basket, con la mente en Amancay por Reclasificación

La temporada regular para Los Infernales ya es historia. Con el primer objetivo adentro, el de meterse en la Reclasificación para evitar el Play-In, el elenco salteño dio un pasito adelante respecto de lo hecho la última temporada en La Liga Argentina. Desde este miércoles el equipo volverá a las prácticas para comenzar a preparar el cruce de los play-offs contra los riojanos de Amancay.

Con fuerte presencia de jugadores del ámbito local, varios de ellos protagonistas, incluido el cuerpo técnico ciento por ciento salteño, los representantes provinciales en la segunda división estuvieron a la altura de las circunstancias.

Tras una durísima gira, con tres rivales de fuste como San Isidro (líder de la Conferencia Norte), Sportivo Suardi y Deportivo Norte, los salteños debían ganar al menos un partido para mantener viva la ilusión de clasificación, a la espera de que otro resultado ayudara a cumplir con el objetivo.

El pasaporte a la Reclasificación llegó no sin antes tener que sufrir, Salta Basket perdió los dos primeros choques de la gira con San Isidro, en Córdoba, y Suardi, en Santa Fe, con lo cual la única opción en el último choque era ganar y esperar una derrota de Independiente de Santiago.

Y así fue, los infernales superaron a Norte de la localidad de Armstrong, Santa Fe, en tiempo suplementario y por la mínima, 86-85, mientras que el equipo santiagueño cayó como visitante frente a Colón en Santa Fe para que Salta festejara en la ruta su pase a la Reclasificación.

Como el resto de los equipos en la Conferencia Norte los infernales disputaron un total de 30 partidos. Salta ganó 15 y perdió los otros 15. En una competencia donde ganar fuera de casa es una de las cuestiones más complicadas, Salta metió nada menos que siete triunfos en la ruta.

Salta Basket terminó en el décimo lugar de la Conferencia Norte y de esa manera accedieron directo a la Reclasificación, donde disputarán una serie al mejor de tres partidos contra el séptimo: Amancay de La Rioja.

En la temporada regular hubo un triunfo para cada uno, con la singularidad de que ninguno de los dos equipos pudo hacer pesar la localía. El primer choque fue en La Rioja, el 3 de diciembre de 2023, donde Salta soprendió a los riojanos y les ganó 83-76.

El segundo encuentro fue en el Estadio Delmi, el 29 de febrero último, Amancay pudo redimirse del primer encuentro y superó a Los Infernales 69-60. En el equipo que dirige tácticamente Mariano Aguilar terminó con un récord similar al elenco salteño con 16 partidos ganados y 14 perdidos.

Los play-offs de reclasificación entre ambos se disputarán así: 1er. partido, 17 de abril, Salta Basket vs. Amancay. 2º partido, 21 de abril, Amancay vs. Salta Basket y 3er. partido (de ser necesario), 23 de abril, Amancay vs. Salta Basket.