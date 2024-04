El Superclásico salteño Juventud-Central Norte ya tiene día y horario

En Juventud Antoniana, Gustavo Klix, cargado de expectativas y la ambición de revertir la pálida imagen que dejó el equipo en Santiago del Estero, donde fue goleado por Sarmiento de La Banda 4 a 0, comenzó a definir lo que será el Superclásico salteño frente a Central Norte, al que recibirá el domingo, a las 17, en el estadio Martearena, por la sexta fecha del Federal A.

El presidente del club de calle Lerma y San Luis fue muy autocrítico en la forma que se perdió, pero a la vez optimista de que se puede mejorar expresó: "Fue uno duro traspié, uno puede perder pero no de la manera que se perdió, no encontramos nunca el camino y poder reforzar lo bueno que fue la última presentación donde se vio un equipo más ordenado, en Santiago no salió nada de eso. Pero como le dije al departamento de fútbol y a algunos jugadores hay que cambiar el chip y pensar en el domingo, es el partido más importante que tenemos y el que todos queremos ganar con el convencimiento que las cosas serán distintas", destacó Klix apuntando al clásico.

Luego, el mandatario antoniano, confirmó que "falta la conformación de la Policía, ya se envió la nota a la Liga Salteña para jugar el domingo a las 17. En estos días me reuniré con los altos mandos para terminar de definir todo el operativo de seguridad", remarcó.

Por último, Gustavo Klix, adelantó: "Se mantendrá el precio de las entradas y los beneficios para los socios. Como novedad, vamos a sortear en el entretiempo una moto 150cc para todos los que adquieran de manera anticipada su entrada. La idea es ponerlas a la venta desde el miércoles, los que compren su entrada en las boleterías del club desde el miércoles hasta el sábado participarán del sorteo", dijo el titular de Juventud, que espera una buena concurrencia.