Dalma Maradona, de visita en Salta

Una visita inesperada.

Dalma Maradon recorrió las calles de Salta y no dudó en tomarse una foto desde la terraza del hotel cinco estrellas donde se alojó -en el centro de la ciudad- con los cerros de fondo y el inconfundible Edificio Salta a sus espaldas.

La hija del ídolo del fútbol también se presentó en un evento realizado en un casino de nuestra ciudad.

En su encuentro con la prensa salteña, Dalma contó llegó a Salta como invitada para el aniversario de un casino, ubicado en la avenida Del Bicentenario. "Me encanta Salta, ya dijimos con mi marido que es un destino que queremos venir con las nenas. Ahora que soy muy mamá y con las nenas es como todo en slow, ahora no puedo venir más de un fin de semana, pero si tengo la posiblidad de recorrer Argentina me encanta, a lugares que no había ido antes. Soy re tranca para laburar, soy muy relajada, y al ser mamá las prioridades cambiaron", expresó Dalma durante su visita.

"El trabajo de ser mamá, de Roma y Azul, de 2 y 5 años, es una misión, me quiero encargar, me lleva tiempo.. pero también quiero arrancar a actuar de nuevo", agregó Dalma Maradona que adelantó que deja nuestra ciudad en las primeras horas de este sábado.