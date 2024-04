Jockey Club retomó el mando en la Liga Norte Grande

Gracias a una gran actuación de local, Jockey Club de Salta volvió a liderar la Liga Norte Grande de rugby al derrotar holgadamente este domingo a Santiago Lawn Tennis por 44 a 16 en el cierre de la cuarta fecha. El abirrojo había perdido su condición de puntero el pasado sábado cuando sus inmediatos perseguidores ganaron, también por abultado margen.

El quince de la jockera se mantiene invicto en esta nueva competencia que reúne a clubes de Salta y Santiago del Estero, que además de buscar ser el primer campeón luchan por las plazas para el próximo Regional del NOA. El campeón y el subcampeón clasificarán a la zona campeonato del Regional.

El equipo de la rotonda de Limache formó con Tomás García Bes, Mateo Lérida e Ignacio Torres; Santiago Galindo y Matías Michelena (capitán); Francisco Garnica, Alvaro Prieto y Hugo Aldao; Estanislao Pregot y Santiago Larrieu; Tomás Juárez, Tomás Galván, Nicolás Dávalos y Baltazar García; y Mateo López Fleming.

El primer tiempo fue de tramite parejo, los locales se fueron al descanso arriba por 15 a 6, y en el complemento desplegaron un juego de alto vuelo que no le dio chances al quince santiagueño de al menos intentar la heroica. Cabe destacar que el festejo albirrojo fue completó ya que la división intermedia también venció a Santiago LT por un marcador casi idéntico: 44 a 13.

La fecha había arrancado el sábado con los siguientes resultados: Tigres 61 - Tiro Federal 10, Gimnasia y Tiro 20 - Old Lions 35 y Santiago Rugby 5 - Universitario 65. En la próxima fecha jugarán: Santiago LT vs. Santiago Rugby, Old Lions vs. Tigres, Gimnasia vs. Jockey y Tiro Federal vs. Universitario.