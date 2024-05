Britney Spears niega discusión con su pareja tras viralizarse fotos de ella en estado deplorable

Britney Spears se vio envuelta en una confusa situación y los rumores de crisis y recaída volvieron a resurgir. La cantante se vio saliendo de un hotel en Los Ángeles con poca ropa, descalza, cubierta por una manta y abrazando una almohada. Rápidamente, los medios de comunicación viralizaron las fotos y sus miles de fanáticos temieron por su salud mental.

Los portales especularon que la situación podría tratarse de una violenta pelea con su pareja Paul Richard Soliz, por la forma en la que se encontraba la cantante y la presencia de una ambulancia fuera del hotel Chateau Marmont.

Fue Page Six, el medio estadounidense, quien confirmó que los paramédicos fueron llamados a su habitación alrededor de la 1 de la madrugada, después de recibir una llamada sobre una mujer herida. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles también confirmó la llamada.

La cantante utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores de crisis, Britney escribió: “Anoche, realmente me torcí el tobillo como una idiota, solo para mostrar un truco. Como una maldita idiota intenté dar un salto en la sala del Chateau y me caí, me avergoncé, y eso es todo”, aseguró.

“Los paramédicos vinieron a mi puerta de inmediato. Por supuesto, eso provocó un gran escándalo que era innecesario porque todo lo que necesitaba era hielo. En realidad, el tobillo no está muy bien, pero son cosas que suceden”, se explayó.

En una segunda publicación con un video de su pie hinchado y con moretones, la cantante culpó a su madre, Lynne Spears, por lo sucedido. “Sé que mi mamá estuvo involucrada. No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera el accidente, antes de que se conociera la noticia”, escribió.

“¡Ya me tendieron una trampa como esta hace mucho tiempo! ¡No la soporto! Sinceramente, no me importa decirlo”, finalizó su posteo.