Gran Hermano hot: Furia y Mauro tuvieron sexo frente a sus compañeros

Juliana "Furia" Scaglione enloqueció al ver ingresar a Mauro D'Alessio a la casa de Gran Hermano y no dudó en expresar que le gustaba. “¡Qué locura, me vuelvo loca! Alto muñeco trajeron. Métanlo al otro, dale, queremos ver. Bueno che, estamos un poco alzadas, perdón. Miren lo que es, no me molesta que se coma los huevos. ¡Flaco, comete todo!”, dijo al verlo llegar.