Morena Rial está embarazada de su segundo hijo

Luis Ventura confirmó el último jueves que Morena Rial está embarazada tras los fuertes rumores. La hija de Jorge Rial fue vista en una parrilla ubicada en Palermo junto a una amiga y se mostró radiante frente a la prensa.

Además expresó su enojo con Luis Ventura por haber confirmado la noticia sin su consentimiento y reveló que todavía no llegó a los tres meses de gestación.

La joven explicó que quería esperar un tiempo prudente para gritarlo a los cuatro vientos, ya que su familia todavía no estaba enterada. Por último, contó que su pareja está en Córdoba y pronto se van a reencontrar.

El papá del hijo que espera Morena se llama Matías, es boxeador y están en pareja desde hace poco. “Lo conocí por medio de un amigo. Se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”, expuso semanas atrás.

Cómo anunció Luis Ventura el embarazo

“Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, reveló el panelista.

Por otro lado, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, dijo.