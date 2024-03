"Con esta boca, en este mundo", la propuesta musical de Sandra Aguirre

Sandra Aguirre brindará un recital íntimo, lo denominó "Con esta boca, en este mundo"; será el sábado, a partir de las 20.30, en la Sala Wayar Tedín del Centro Cultural América, Mitre 23, frente a la plaza 9 de Julio. "La contingencia de la época hace una pausa y el arte se instala aún más firme", dice la gacetilla que anuncia la presentación. Las entradas, a 3 mil pesos, estarán en venta el día de la función.

Sandra volvió a Salta hace un par de años, luego de haber residido por un largo periodo en Buenos Aires. Y cuando la convocan a algún punto del país, toma su guitarra y viaja. Revelación Cosquín 1998, grabó su primer disco, "Sí", en 2002 e inicio una exquisita discografía que incluye "El hombre de barro" (2005), estos dos primeros álbumes fueron registrados por el mítico sello Melopea y producidos por el Litto Nebbia.

Luego vendría "Flores" (2012), nominado a mejor disco de folclore alternativo en los Premios Gardel 2013. Y "Entonces ensuit" (2018), su cuarta placa y su primera producción independiente.

Ganó varios reconocimientos, entre ellos el 1er. premio Pre-Cosquín y el Revelación en el mismo festival. Su trabajo con la música, los riesgos creativos y la búsqueda de excelencia en las presentaciones en vivo han marcado un compromiso con un modo de vivir: canta, compone y dialoga con la época creativamente.

"Acciones creativas"

Algo de la magia que transmite en un escenario con su música aparece en las palabras de Sandra cuando dialoga con El Tribuno. Fresca, con una sonrisa y siempre muy atenta, responde pausadamente. "Comencé el año con esta frase: 'Mejorar, no destruir'. Creo que es el momento de las acciones creativas, creo que no hay que aflojar con eso. Tenemos que hacer lo que más nos gusta hacer, tenemos que confiar en lo que más nos gusta hacer y hacerlo, sin miedos", dice.

"En los tiempos de crisis, el arte se vuelve como un animal furioso, y creo que esa producción misma, esa producción creativa, termina defendiendo a los artistas, defendiendo su lugar. Veo y estoy muy orgullosa de la reacción y de la acción de las colegas y los colegas cuando hemos sentido amenazado algo que nos parece que valía la pena defender", señala sobre cómo vive este 2024 desde su oficio.

La energía de una escritura

"Dando vueltas, acá en mi estudio, pensando cómo inaugurar mi año, el primer recital... inevitablemente voy hacia la biblioteca, y siempre son las palabras las que me llevan a la música", dice la cantora cuando le preguntamos el porqué del nombre del encuentro. Continúa: "'Con esta boca en este mundo' es el título de un poema de Olga Orozco, una poeta que admiro y me parece muy pertinente para la época. Creo que la palabra que se me viene para este tiempo es como inefable, y en ese poema encontré la motivación del recital completo".

"Creo que Olga Orozco es lo suficientemente surrealista, esotérica, ecléctica en su ser, y valiente fue también. Entonces, me parece que puede acompañar perfecta la energía de su escritura este comienzo de año", completa la compositora.

"Artesanal"

Ante otra consulta, es elocuente. "Me dan ganas de repreguntarte ¿por qué se enunciá 'vas a estar sola con tu guitarra?'. Voy a estar con mi guitarra", define, y comparte su perspectiva: "Me encanta ese formato. Primero porque es posible y me ha permitido viajar y mostrar la música que hago simplemente".

"Y también me gusta lo que sucede en el escenario cuando yo un poco traslado ese vínculo secreto que tenemos con mi guitarra, con el que compongo en el estudio. Cuando eso es trasladado a la escena, comparto esa intimidad con el público y ese momento me parece una cuestión casi artesanal, ¿no? Como una artesanía emocional, que disfruto un montón", agrega. "Así que jamás podría estar sola si estoy con mi guitarra", concluye.

"Estoy componiendo y este sábado voy a estrenar algunas canciones nuevas. Tengo proyectos, espero lograrlos... Y en lo inmediato, para el recital, he elegido cuidadosamente cada canción. He trabajado un montón para que suene bien, para que pasemos una noche que se recorte un poco en el tiempo. Estoy contenta y esperando que el público me acompañe porque yo también los voy a acompañar", dice Sandra Aguirre.