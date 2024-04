Alejandro Lerner con El Tribuno: "Expresarse sin propuestas a la gente no sirve para nada"

Alejandro Lerner regresa a Salta con su nueva propuesta "Vuelven los lentos Tour", el 10 de mayo en el teatro Juan Carlos Saravia, para brindar un show sin igual, con un repertorio que supo convertirse en un himno para los argentinos y una gira que promete llevar a los salteños a un viaje a través de sus clásicos y sus cuarenta años de trayectoria. Se trata de un artista que reúne más de 30 clásicos, que han sabido perdurar y transmitirse de generación en generación.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, habla sobre su música y también comparte sus pensamientos sobre la responsabilidad de los artistas en la sociedad y la importancia de reflexionar sabiamente y transmitir algo al público. Además, opinó sobre la realidad actual del país y su postura frente a los últimos acontecimientos de la política contra la industria musical argentina.

¡Nos alegra mucho volver a tenerte por Salta! ¿Cuántas veces viniste?

Habré ido no menos de 20 veces. Imagínate, tengo más de 40 años de carrera, son 40 años de gira recorriendo no solamente el mundo, pero el país sobre todo. Desde que tengo 16 años que no paro de girar por mi país. Así que Salta, conozco distintas ciudades del interior de Salta también, así que muy feliz otra vez.

Tenés un repertorio que se ha vuelto himno para los argentinos, para muchas personas en el mundo...

Sí, este show va a ser un viaje a través de mi repertorio con temas clásicos, con temas que hace mucho la gente quería escuchar, con un poco de rock, un poco de pop, mucho balada también, porque la gira se llama "Vuelven los Lentos", donde voy a invitar a la gente a que se pare, los que están en pareja, los que están solos, por el medio del teatro, por los laterales, y que el que tenga ganas de bailar van a haber dos ratitos enganchados para que la gente pueda bailar.

Hay algunos artistas que quizás tienen un cansancio con sus clásicos y no los cantan más en sus shows. A vos te pasa lo contrario y lo disfrutás ...

Sí, aparte, tocar en vivo es una ceremonia. La banda suena increíble porque es una banda que tiene mucho rock, que es una parte de mi raíz como músico y cuando tocamos distintos tipos de canciones es un placer enorme, acompañado por un espectáculo de videos y de luces. Somos como veinte personas que vamos de gira por toda la Argentina y tengo mucho agradecimiento porque las canciones clásicas las hace clásicas la gente, no las hago clásicos yo. Tengo cientos de canciones que la gente no conoce, pero la gente eligió, no sé cuántas más, por lo menos veinte o treinta de mis canciones. Tener un artista que tenga un repertorio con treinta clásicos es un premio que te da la gente y yo trato de devolverles ese cariño en el escenario.

¿Tenés alguna experiencia en algún show con un tema en particular? ¿Declaraciones de amor o pedidas de mano en medio de una canción?

Eso me pasó en Colombia con "Amarte Así". Estaba tocando y me mandan un papelito y me dicen que hay un chico llamado Walter que quiere proponerle matrimonio a su novia durante la canción. Antes de empezar a cantarla pregunto por Walter y él levanta la mano, el chico se agacha, se pone de rodillas, le muestra el anillo a la novia, yo empiezo a cantar Amarte Así y comenzaron a bailar. Esa es la idea de "Vuelven los Lentos", viene de ahí, de ese baile.

Y ahora estás reversionando tus clásicos colaborando con artistas del momento y de distintos estilos musicales...

Si, eso lo venimos haciendo en los últimos dos años. Trabajé con Rusherking, con Ulises Bueno, con La Konga, El Polaco, MYA, con Elegante y Carlos Santana que es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Fue una hermosísima experiencia y ahora de ese proyecto me queda una última canción, que es la versión de "Volver a Empezar" en cumbia con Los Ángeles Azules. En Salta voy a mostrar adelantos de nuevas canciones que estoy componiendo.

¿Qué sentís que le llega a la gente de vos? ¿La letra, tu voz, el sentimiento con el que transmitís la canción y la interpretás?

Yo creo que es todo eso junto, es tu espíritu primero, tu corazón, tu manera de decir las cosas, que a lo largo de 40 años te siguen reconociendo como la misma persona, la gente ha tenido mis canciones como parte de su propia vida, como un relato de su propia experiencia y tienen esa relación conmigo, por eso parecemos parientes con el público. Son muchas generaciones, madres con sus hijas, abuelas con sus nietos y son muchos años de haber hecho una carrera en la que no me metí en muchos problemas tampoco, no soy una persona que le gusta aparecer en todos lados porque está haciendo líos. Trato también de compartir mi sensación como ciudadano del país, soy argentino, vivo en Argentina por más que a veces tengo que emigrar a otros países por temas de trabajo, pero soy argentino, por más que políticamente, social o económicamente tengamos problemas, los que a veces hemos vivido fuera del país o los que están fuera del país, extrañan y sufren mucho el desarraigo, una cosa es los problemas económicos y políticos y morales que tenemos, pero el desarraigo también es algo doloroso.

¿Cómo estás viendo toda esta confrontación entre los políticos y la industria musical del país?

Creo que hay que expresarse, uno tiene que asumir una responsabilidad siempre con un ánimo constructivo, expresarse sin propuesta o sin nada que aporte a la gente algo no sirve para nada. Yo creo que estamos en el pináculo de la crisis moral de la cultura que hemos construido, donde creo que la gente que accede al poder se va al carajo. Creo que hoy las ideologías se han transformado en intereses egoístas, no en ideologías, veo gente transando pero no veo los ideales, es un problema del ser humano y creo que los seres humanos cuando están muy cómodos como en el Senado, en el Congreso o en las distintas secretarías, pasan demasiadas cosas y la impunidad es una enfermedad que va creciendo y los únicos que podemos equilibrar la enfermedad de la impunidad es el pueblo y la opinión pública.

¿Hacés estas reflexiones al finalizar un espectáculo o durante alguna canción?

Cuando canto "La isla de la buena memoria", que es una canción sobre Malvinas, cuento lo que me pasaba a mí cuando empezó la guerra, pregunto si hay algún héroe de Malvinas en la platea y si hay, los invito a pasar y les ofrezco un abrazo mío personal y un aplauso donde yo les pido perdón en nombre de todos los argentinos y les digo gracias en nombre de todos los argentinos. Yo no creo en la política, yo creo en las buenas voluntades y en otra cosa que creo es en la capacidad. Nosotros necesitamos gente capaz y gente con buena voluntad para sacar este país adelante que con todos los recursos que tiene tendría que ser mucho más sencillo.