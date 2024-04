Nicole Neumann aseguró que Fabián Cubero no la soltó: la respuesta de Mica Viciconte

Nicole Neumann fue entrevistada por la revista Caras para contar detalles de su embarazo y de su relación con Manu Urcera . Sin embargo, no dudó en responder cuando le preguntaron sobre su ex pareja, Fabián Cubero .

"Me quieren voltear, hay gente que no soporta que te vaya bien y que te vengan cosas lindas en la vida, como este amor, esta nueva familia, este bebé", aseguró la modelo.

El director de Caras, Héctor Mauggeri, le preguntó a la modelo si es posible que "la persona que amaste se transforme en tu peor enemigo". Y Nicole respondió que "sí": "Evidentemente sí, tiene que ver con cómo transforma cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como esperaba... En ese momento, era mi mejor amigo, nunca hubiera esperado otra cosa".

"¿Creés que no pudo soltar?", le preguntaron. Entonces la modelo respondió: "Evidentemente no, cuando estás bien con tu familia, no querés joderle la vida al otro".

Entonces LAM buscó a Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, y se metió en la polémica dando varias apreciaciones sobre el conflicto que parece no tener fin: “Yo no podría estar con una persona que no hubiera cerrado otra historia. Como que diría ‘¿qué estoy haciendo acá', yo la verdad es que no podría estar con alguien, sea Fabi o cualquier otro, que no cerró una historia”.

“La realidad es que para mí lo más importante son los hechos, es como es Fabi conmigo, cómo actúa, qué hace, qué dice, y la realidad es que estamos bien, estamos hace casi siete años juntos y estamos bien. No tengo esa duda, la verdad. ¿Qué es no soltar?, a veces uno pelea por los derechos que le corresponden y eso no significa ‘no soltar’. Me parece que está confundida en ese término. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar de buscar siempre el bienestar y lo mejor, y después somos las mujeres las que pedimos igualdad pero hay que hacerla la igualdad”, siguió.

“Si yo, Micaela, tengo un hijo y por equis razón me separo, yo tengo que mantener a mi hijo, yo tengo que mantenerlo porque yo también lo traje al mundo, no es solamente y pongo en este caso el ejemplo de mi hijo Luca, no es solo que Fabi se tiene que hacer cargo de él, yo también me tengo que hacer cargo de mi hijo. Entonces, si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual. La mujer y el hombre tienen que tener igualdad, para eso trabajan, si no no tengas hijos. Y esto lo hablo en general, no soy de la mujer feminista, creo que la igualdad es para todos”, continuó Viciconte.

A Micaela le sorprendieron las nuevas declaraciones de la modelo porque tienen varias causas judiciales en curso y no debería estar hablando: “Si ninguno puede hablar, no sé qué dijo, porque nosotros, si buscás la nota, no hablamos, yo estoy hablando en base a mi experiencia personal porque yo no puedo hablar de ella... Lo que yo hablo lo hago desde mi experiencia personal y porque trabajo en el medio y lo puedo decir, pero no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí estoy hablando de mi pareja. Yo puedo decir cómo es él como pareja, lo veo con mi hijo Luca y es un padre de diez, no puedo decir nada, no tengo ningún reclamo”.