Güemes: Jesús, un ejemplo de superación

Jesús Gabriel Gutiérrez es un joven güemense de 23 años, quien protagonizó una dura pelea de tres rounds en la disciplina de Muay Thai. Más allá de que perdió, dejó una excelente impresión dentro del cuadrilátero, por su buen desempeño en esta dura disciplina. En una pelea anterior ya había tenido un gran desempeño. En esa oportunidad empató con un duro rival.

Lo particular en esta historia deportiva, es que Gabriel está afectado por una Parálisis Braquial Obstétrica, discapacidad que se produjo al momento de su nacimiento. Esta parálisis (también conocida como PBO o parálisis de Erb) consiste en la pérdida de movimiento (parálisis) del miembro superior debido a una lesión por estiramiento del plexo braquial, producida durante el parto (obstétrica). Esta lesión lo obligó a realizar fisioterapia hasta los 18 años, edad en la comenzó a entrenar para realizar deportes de contacto. "Siempre me sentí atraído por este tipo de deporte. Por la condición de mi brazo pensé que no iban a querer entrenarme, por miedo a que los golpes me lastimaran demasiado, o porque me encontraba en desventaja frente al rival", explicó Gabriel sobre esa primera decisión de ingresar, primero al mundo del boxeo, permaneciendo en un gimnasio de Salta por cuatro meses, antes de involucrarse de lleno en MMA.

Su brazo derecho es más corto y tiene su puño parcialmente cerrado. En el boxeo solo se utilizan los puños, mientras que en las artes marciales, los pies juegan un papel importante, lo que podría disminuir considerablemente esa ventaja que otorgaba al rival. "Un amigo me comentó que iba a entrenar a un gimnasio que estaba en Güemes, el Spartan Muay Thai. Allí podía entrenar sin tener que viajar a Salta, me recibieron muy bien los profesores. Cuando terminé de contarles sobre mi condición, me dijeron que me quedara tranquilo, que podían adaptar un estilo personal para contrarrestar mi condición y así comencé a entrenar el Muay Thai".

El Muay Thai es un tipo de boxeo Tailandés, donde se utilizan todas las partes del cuerpo para golpear, como los pies, codos, rodillas, puños y piernas para hacer barridos. A pesar de su condición, en los entrenamientos, Gabriel es tratado como uno más, con las mismas exigencias. "Valoro mucho el acompañamiento de mis compañeros, no me hacen de menos ni me dan privilegios. Al principio solo me tuvieron mucha paciencia", explica el chico.

Gabriel trabaja mucho en su defensa. Su entrenador Sebastián Sanaveron se focalizó en enseñarle a utilizar su brazo afectado por la parálisis, mucho más en la parte defensiva. "Su brazo derecho puede golpear, pero no tiene potencia, por lo tanto lo utiliza para bloquear los golpes al cuerpo y a la cabeza. Tuvo dos peleas con buenos desempeños, es muy disciplinado y entrena mucho", explicó y agregó que ya lo está preparando para su próximo combate, que tendrá lugar el próximo fin de semana.

Además del deporte. Gabriel Gutiérrez es maquinista del ferrocarril. Aprendió a manejar camiones, colectivos y tiene como hobbies hacer música con un teclado. "Nunca permití que mi condición me complique la vida, es algo que aconsejo a todo aquel joven que, por una u otra razón, tenga disminuida su condición física, si se quiere se puede" finalizó.