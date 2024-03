Sin quorum en Diputados para analizar la movilidad jubilatoria

La sesión especial pedida por Hacemos Coalición Federal para tratar los proyectos vinculados a la sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria se cayó ayer por falta de quórum. A las 12.31, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contabilizó 119 legisladores sentados en sus bancas, diez menos de la mayoría simple necesaria para habilitar la sesión. La sesión se desarrolló con expresiones en minoría, de forma testimonial. Un puñado diputados que no dieron quórum inicialmente se sumaron al recinto a escuchar el debate. En un momento dado, habían 126 legisladores.

El elemento decisivo para que se frustrara la convocatoria al recinto fue la decisión del bloque de la UCR, que mayoritariamente decidió vaciar el recinto. Apenas cinco diputados díscolos encabezados por Facundo Manes se sentaron en los escaños.

Acuerdos

Luego de la caída de la sesión en la Cámara de Diputados, se realizó la primera reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pero solo se pudo avanzar con la confirmación de la presidencia, dejando vacantes el resto de los casilleros de la grilla de autoridades del cuerpo.

El detalle no menor es que la presidencia quedó a manos de la UCR, en el marco de un acuerdo político por el cual La Libertad Avanza premió al bloque radical por haber contribuido decisivamente a frustrar la sesión especial convocada por Hacemos Coalición Federal.

Si bien asumió provisoriamente Karina Banfi, dicho lugar quedó reservado para su correligionaria Gabriela Brouwer de Koning. La cordobesa no pudo asumir ayer la presidencia porque todavía no era formalmente miembro de la comisión: le dejará el lugar Lisandro Nieri quien renunció al cargo pero aún hay que esperar que el reemplazo se formalice administrativamente. La vicepresidenta de Diputados, Cecilia Moreau, salió con los tapones de punta por la irregularidad de haber designado como presidenta de la comisión a alguien que aún no es integrante de la misma.

"Rifaron la presidencia de esta comisión para hacer levantar una sesión especial", disparó con sorna el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, disconforme con la forma en que se frustró la convocatoria al recinto este mediodía.

La UCR solamente había sentado a solo cinco de sus 30 diputados en el recinto, en el marco de un acuerdo secreto con La Libertad Avanza que hasta la conformación de la comisión de Previsión Social no había salido a la luz.

"La UCR preside la Comisión de Previsión Social porque estamos comprometidos en darle una solución urgente a los jubilados", intentó justificar luego Banfi en la red social X, sin hacer referencia al pacto oculto con el oficialismo que dio origen a esa decisión.