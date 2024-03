Tras el duro ataque de Javier Milei, Petro expulsó a todos los diplomáticos argentinos de Colombia

Las fuertes críticas del presidente Javier Milei a su par de Colombia, Gustavo Petro, a quien lo llamó “asesino terrorista”, generaron un importante enfrentamiento diplomático entre ambos países. El colombiano decidió retirar al embajador de su gobierno en la Argentina, Camilo Romero, además de expulsar al diplomático de Milei del país, Gustavo Dzugala. En una entrevista que le concedió a Andrés Oppenheimer, que se emitirá en CNN en Español el domingo por la noche, Milei apuntó contra Petro, con quien ya venía cruzando declaraciones en los meses previos.

"Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista", consideró al referirse a su par colombiano. Estas declaraciones fueron similares a otras que había realizado en enero pasado, cuando se refirió a Petro "comunista asesino" y también como "una plaga letal para los propios colombianos". Poco después, Petro respondió: "Los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo".

Crisis diplomática

La crisis diplomática entre la Argentina y Colombia había iniciado poco después de la asunción de Milei, con declaraciones fuertes de ambos lados, y escaló fuertemente este miércoles luego de que se conocieran duras palabras del libertario hacia el colombiano.

Es la segunda vez que Romero, ex gobernador de Nariño y ex senador colombiano, que desde septiembre de 2022 cumple funciones diplomáticas en Argentina, es llamado a consultas por Petro. La anterior ocasión fue el 26 de enero de 2024, cuando Milei también había apuntado contra su par colombiano, al denominarlo un "comunista asesino que está hundiendo a Colombia". Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, es un economista y ex guerrillero del grupo M19.

"Los socialistas son malas personas, esa es la realidad", había planteado también Milei poco antes de asumir su cargo al aludir a Petro, ante lo que el mandatario de Colombia, en redes sociales y citando la frase, respondió: "Esto decía Hitler".