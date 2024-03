Sergio Massa: "El error es pararnos con el dedo acusador y decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar"

El ex candidato a presidente Sergio Massa aseguró que es un “error” pararse “con el dedo acusador” para decirle a la gente que “se equivocó a la hora de votar” , mientras que dijo que el problema es “el daño” que va a vivir la sociedad por “la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas”

“El error es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar”, señaló el pasado viernes, en el marco del cierre del Congreso del Frente Renovador al hablar del impacto de las medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei durante los primeros 100 días de Gobierno.

“La gente no se equivoca, en todo caso la estafan. El problema es el daño que todos sabemos que va a vivir la sociedad, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo”, desarrolló el ex ministro de Economía.

Además, remarcó que el país entrará en un proceso marcado por “una degradación muy grande del ingreso, un proceso de destrucción de capacidad instalada industrial y de pequeña y mediana empresa”. “Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron”, sostuvo además.

“Advertimos los problemas que iba a traer la eliminación del subsidio al transporte, qué significaba en su vida en términos de salario indirecto. Lo van a empezar a pagar a fin de marzo y en abril”, alertó Massa en una fragmento de su participación en el ámbito organizativo del espacio, reproducido por el canal C5N.

En un mensaje a los dirigentes de su propio espacio, pidió: “Prepárense los que son intendentes para tener en sus municipios espalda para ayudar a aquellos vecinos que no van a poder pagar la luz y ni les cuento si se confirma el aumento en el gas”.

Por otra parte, el ex candidato de Unión por la Patria precisó que el rol del Frente Renovador en esta etapa “no es hablar sino escuchar” y habló de la necesidad de hacer una autocrítica del pasado. “No sobra nadie, nos faltan muchos que piensan como nosotros y tienen que romper sus prejuicios y los tenemos que ir a buscar para el abrazo y para construir la nueva mayoría que nos va a permitir volver al gobierno dentro de cuatro años”, afirmó desde el escenario.

“Perdimos el voto en el sector agropecuario, a pesar de impulsar la cadena de valor agregado para el sector porque no lo sabemos contar ni abrazar y, sin embargo, no tuvimos un solo tractorazo porque cuando empezó la sequía nos tiramos arriba de los productores, con la emergencia, las transferencias, los subsidios y suspensión del cobro de impuestos. Sin embargo, no lo supimos contar, casi que lo hicimos con vergüenza”, subrayó tras la derrota del 19 de noviembre de 2023.

La palabra de Diego Giuliano

A su turno, el diputado opositor Diego Giuliano definió que la vocación del Frente Renovador es recuperar el trabajo coordinado en equipo "para resolver los problemas de la Argentina”, y recordó: “Nos decían que era la campaña del miedo y no hubo miedo, hubo información concreta, precisa de cuál era el impacto que íbamos a tener en las economías familiares si se daba la eliminación de los subsidios al transporte y a la energía”.

“Tenemos tarifas y precios por los aires y el salario congelado mientras ya han dolarizado, por lo menos las tarifas, alquileres, precios en supermercados. El salario, de acuerdo a lo que dice el Gobierno, está en excremento, en nuestra moneda”, aseveró el ex ministro de Transporte.

En sintonía con Massa, manifestó que “no hay un índice económico que funcione bien en estos cien días”, y señaló que “se da un hecho lamentable, que es que se celebran los despidos como un acto revolucionario”. “Es algo infame y no es solo un tema del ámbito público, también estamos viendo que pasa en el ámbito privado, que suspenden trabajadores, que paran las plantas y que tienen problemas con la exportación”, se lamentó.

“Unión por la Patria tuvo una performance electoral que tuvo que ver con la unidad. Sergio (Massa) lo planteó como una metodología para salir adelante. La Argentina salió con diálogo y con crecimiento de la economía, y hoy estamos con el agravio y la recesión. Frenar la economía es una tragedia”, precisó Giuliano.

A días del Congreso del partido que conforma, el ex ministro señaló que “hay que estrechar puentes con todos los sectores, tener el vínculo que hemos perdido con algunos sectores como el campo”.

Por último, aseguró que, a pesar del perfil bajo de Massa en los últimos meses, permanece activo “en la vida política”: “Massa está presente, está colaborando con nosotros, contribuyendo con proyectos e ideas, en cómo podemos proteger a la gente”, concluyó el nuevo titular del Frente Renovador.