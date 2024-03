Coparticipación: Espert aviva el fuego con gobernadores

En plena disputa por la transferencia de fondos de Nación a las provincias, el diputado nacional por LLA, José Luis Espert, salió esta madrugada a avivar el fuego: les recomendó a los gobernadores que dejen de quejarse y que metan motosierra.

Fiel a su estilo, Espert fue un paso más allá y dijo que la coparticipación debería ser eliminada.

“Tendrán que bajar el gasto público provincial para cerrar las cuentas fiscales como lo hace la Nación. A quejarse menos y meter motosierra”, dijo en su posteo de la ex Twitter.

“Leo a algunos gobernadores con quejas al gobierno nacional por la caída de la coparticipación. Ésta es una transferencia automática desde AFIP a las cuentas de las Pcias en el BNA. El gobierno de @JMilei ni las ve, no tiene nada que ver en la caída. Si caen, es en términos reales por la inflación y la recesión, ambas consecuencias no deseadas del mérito del gobierno de haber evitado una hiperinflación (no hay cielo sin purgatorio para los pecadores del populismo como Argentina)”, dijo al inicio de su comentario.

Seg{un el diputado nacional habría que eliminar la coparticipación que a su entender genera “una relación tóxica de dependencia e indignidad entre provincias y Nación”

“Y si vamos a parte de la solución de fondo del drama recaudatorio, habría que eliminar la coparticipación. Genera una relación tóxica de dependencia e indignidad entre Pcias y Nación. Así, las Pcias solo deberían recaudar (por sí solas) su Ganancias minorista; idem un impuesto a la venta final, eliminando Ingresos Brutos y dejando un IVA corporativo a la Nación (lo mismo que Ganancias)”.

Cajas jubilatorias

El Gobierno decidió eliminar a través del DNU 280/24 publicado el jueves- las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias. Se trata de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

El tema de las cajas de jubilaciones provinciales fue múltiples veces sujeto de críticas de Javier Milei.

La decisión del Ejecutivo se suma a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensandor del Transporte, que ya había dejado de pagar y ejecutó este jueves por DNU y las demoras en el pago del Servicio Alimentario Escolar.

La decisión llega previo a la reunión con gobernadores que se realizará el próximo 4 de abril.