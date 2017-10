Hoy, Sandra Sulca y Nahuel Guitián abrazarán al Papa

Luego de haber inaugurado la sede de Scholas en el Vaticano el pasado 9 de junio, el Santo Padre regresará hoy a las 17 horas de Roma (12 hora de Argentina) para reunirse con jóvenes que le contarán cómo están superando sus dolores a partir de los proyectos que Scholas está implementando en sus países. Como parte de este encuentro y por videoconferencia dialogará con los jóvenes de la Villa 31 en Buenos Aires.

Por su parte, Nahuel Guitián y Sandra Sulca, quienes viajaron desde San Antonio de los Cobres hasta el Vaticano, le contarán al papa Francisco cara a cara, acerca del mural que pintaron junto al resto de la comunidad en un puente del que muchos otros jóvenes habían intentado quitarse la vida. Esta iniciativa surgió como resultado del trabajo de los jóvenes en la problemática de suicidio adolescente a través del programa Scholas Ciudadanía que tuvo lugar allí, en 2016.

Elisabetta Piqué, corresponsal del diario La Nación en Roma, relató el viaje de ida de Sandra y Nahuel, desde la Puna salteña al corazón del catolicismo en Italia: "Sus ojos negros lucen cansados, pero también maravillados y encantados por lo que vieron y por lo que verán. Nahuel Guitián (18) y Sandra Sulca (17) acaban de hacer el viaje más largo, complicado e inesperado de sus vidas. Desde los 4.000 metros de altura y soledad de San Antonio de los Cobres (Salta), donde viven, llegaron a Roma".

Agrega: "Le entregarán al Papa uno de los pinceles que utilizaron el año pasado para pintar, junto a 300 chicos, un mural sobre un puente de su pueblo. Ese fue tan solo uno de los resultados del trabajo social emprendido allí a partir de 2016 por Scholas Ocurrentes, la red educativa que se remonta a las Escuelas Vecinales que impulsó Jorge Bergoglio, que hoy es una fundación pontificia presente en más de 190 países".

La cronista Elisabetta Piqué, relató que "Nahuel y Sandra verán al Papa mañana (por hoy), cuando por segunda vez visitará la oficina que Scholas tiene desde hace unos meses en el tercer piso de Palazzo San Calisto -propiedad del Vaticano-, en el barrio de Trastevere. Francisco entonces también inaugurará, a través de una videoconferencia, tres nuevas sedes de Scholas en Paraguay, México y en la Argentina, en la Villa 31. Y charlará con chicos de esos países que le contarán sus experiencias".

Cuenta además, que ya en la "ciudad eterna", los chicos de San Antonio expresaron: "Todavía no lo podemos creer".

"Su viaje a Roma para ellos fue un sueño inesperado. Se enteraron el lunes pasado que, gracias a Scholas, iban a viajar para ver al Papa, acompañados por Azucena Salva, secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Antonio de los Cobres. Contrarreloj, el viaje fue una especie de odisea. Tres horas de camioneta hasta Salta, luego avión hasta Buenos Aires y de allí, luego de pasar una noche en Ezeiza a la espera del pasaporte -documento que no tenían porque nunca habían salido del país-, de nuevo avión hasta Roma, con escala en Madrid", detalló la periodista y contó que Sandra dijo: "­Yo tenía miedo al avión, era la primera vez! Además, solo había visto en la televisión cómo es un aeropuerto, fue todo muy nuevo, muy impactante. Y ahora lo voy a conocer al Papa... ­Mucha cosa toda junta! No sé qué voy a hacer cuando lo tenga enfrente, no sé qué le voy a decir, sé que lo voy a abrazar. El Papa cree en nosotros, en los jóvenes, cree que podemos construir algo nuevo y nos apoya. Uno con un abrazo puede decir muchas cosas".

Nahuel, recién egresado del secundario en San Antonio de los Cobres, expresó: "Lo más impactante va a ser tener al Papa ante nosotros. Él es un símbolo de la paz para los jóvenes y él quiere escucharnos, quiere que le contemos qué pasó en nuestro pueblo".

Quieren lograr cambios

Recién egresado de uno de los dos secundarios de San Antonio de los Cobres Nahuel, que participó en el programa de Scholas Ciudadanía, tiene varios proyectos. “Quiero que el pueblo cambie, que mejore y quiero ayudar para eso”, asegura. Entre sus proyectos está limpiar el río del pueblo y concientizar sobre el manejo de los residuos.

Elisabetta Piqué contó que Nahuel y Sandra no ocultan su profundo agradecimiento a José María del Corral, director mundial de Scholas, que está orgulloso del trabajo que la fundación ha hecho en Salta. “Cuando se hizo Scholas Ciudadanía el tema fue el suicidio de los adolescentes y lo nuestro no quedó en una semana que la pasaron bien, sino que trabajaron un año y medio, hicieron un cine, una biblioteca y para ellos pintar ese mural en el puente fue poder cambiar sus vidas, su historia”. “Hay un trabajo de un año y medio de generar espacios de diversión sin droga y sin alcohol, espacios que no llevan a los chicos a tirarse del puente, sino, al contrario, a tener un sentido en sus propias vidas. Esto cambió completamente la historia de Salta”, agregó.