Nuevo medicamento para tratar el cáncer de estómago

Un nuevo medicamento fue presentado para cuadros avanzados de cáncer gástrico, los cuales en la Argentina, se diagnostican recién cuando se encuentran en ese estado en seis de cada diez pacientes.

El cáncer de estómago es la sexta causa de muerte por cáncer en Argentina, con un total de 3.035 defunciones anuales de acuerdo con el registro de 2015 del Ministerio de la Salud de la Nación.



En ese panorama, la presentación de un nuevo medicamento indicado para pacientes avanzados o para aquellos que no reciben quimioterapia aparece como una noticia esperanzadora.

Se trata de un anticuerpo monoclonal de blanco específico que demostró un beneficio significativo al incrementar la supervivencia de pacientes entre un 30 y 37 por ciento, retrasando la progresión de la enfermedad.

El tratamiento, presentado por el laboratorio Lilly, fue aprobado recientemente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y está indicado en combinación con la quimioterapia tradicional para el cáncer de estómago (adenocarcinoma gástrico avanzadio o de la unión gastroesfágica) luego de la quimioterapia, y como monoterapia para aquellas personas que no pueden recibir quimioterapia.

Mientras los síntomas suelen ser difusos y suele presentarse como asintomático, sólo uno de cada cuatro pacientes es diagnosticado con cáncer gástrico mientras que el mismo se encuentra aún en la etapa localizada.

Juan Manuel O´Connor, jefe de la Unidad de Tumores Gastrointestinales del Instituto Privado de Oncología Alexander Fleming, explicó que "el cáncer gástrico, en general, es un tipo de tumor muy agresivo, que además presenta una sintomaltología muy difusa".

"Si a esto le sumamos que hasta el momento disponíamos de escasas herramientas para los estadios avanzados, es muy alentador poder contar con esta nueva medicación, un anticuerpo monoclonal de blanco específico, que nos permitirá mejorar la sobrevida de estos pacientes y ofrecerles también una mejor calidad de vida", explicó el profesional.

O´Connor explicó que "algunos síntomas son el dolor abdominal, náuseas, quemazón gástrica y pérdida de apetito"

La nueva molécula ya había sido aprobada en abril de 2014 por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos y por la European Medicines Afgency (EMA) en diciembre del mismo año.

La autorización del anticuerpo monoclonal está basado en los resultados de dos estudios globales fase III aleatorios, doble ciego y controlados con placebo: Rainbow y Regard en los que se involucró a 1.0120 pacientes de 289 centros oncológicos de todo el mundo.

Los síntomas

Si bien es cierto que los síntomas más claros del cáncer de estómago suelen aparecer cuando ya la enfermedad se encuentra en un nivel avanzado, es también verdad que existen síntomas primarios que en ocasiones suelen pasar por desapercibidos. Algunos de esos indicios, son: