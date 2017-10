Sofar, una comunidad de música que también crece en Salta

¿Qué es Sofar?

Sofar es una red global que se encarga de hacer recitales, de retomar la cultura de los vivos, pero con la particularidad de que se realizan en patios, terrazas o living de casas. Son eventos de música acústica sin amplificar. Imaginemos que sería como una especie de gran juntada en una casa donde se va a escuchar a una banda de música

¿Hace cuánto que Sofar está en Salta?

Empezamos en 2015 y por suerte la gente se va sumando. Tiene mucho que ver el lugar, pero llegamos a juntar hasta 100 personas en una terraza de Tres Cerritos y lo bueno es que la gente se va renovando en todas las juntadas es un público diferente y nosotros como organización fuimos mutando y experimentando un montón y eso también genera un flujo de otra gente. No soy yo solo, somos un equipo.

¿Cómo surge la idea de implementarlo en Salta?

Lo vi por internet y me gustó mucho la idea. Comencé a mandar por las páginas de Facebook mensajes para poder hacerlo en Salta. Me contacté con Rosario, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. La gente de Rosario me habló y me mandó directamente el contacto del que organizaron acá en Argentina, Hérnan Pato.

¿Cómo tiene que hacer la gente para asistir a un recital?

Nosotros publicamos todo en las redes sociales y de ahí la gente se va interiorizando un poco más. También existe mucho el “boca a boca” eso lleva a que comiencen a seguirnos en nuestras diferentes páginas en las redes, es una suma de todo. Nosotros mantenemos en secreto el lugar donde se va a tocar y también la banda que actuará ese día. Cada persona que va al recital puede llevar lo que quiera, tomar o comer en ese momento; una cerveza, un termo con café porque en ese aspecto no hay problema. O en las casas también te ofrecen algo. Lo único que pedimos en el lugar designado es que tenga un baño y un espacio acorde para recibir un mínimo de 30 personas.

Las bandas se van sumando porque se contactan con nosotros y nosotros también como producción vamos escuchando y viendo qué banda puede sumarse para dar un recital o incluso amigos nuestros nos recomiendan grupos. Hay muchas formas.

¿Abarca todo los estilos musicales?

Folclore, Cumbia, Jazz, Rock. Pueden sumarse bandas de cualquier estilo, por ejemplo nos encantaría que David Leiva participe. Estuvieron muchas bandas locales, del resto del país e incluso de otros países tocando con nosotros.

¿Cuándo surge esta comunidad Sofar en el mundo?



Surge en 2009 en Londres. Se juntaron en una casa un par de personas y justo en ese momento había tres músicos, lo grabaron e hicieron un video y bueno así surgió como una especie de pequeña productora y rápidamente comenzó a llegar a otros países de Europa, luego a Latinoamérica hasta convertirse en una red global que en estos momentos está en más de 350 ciudades del mundo. Acá a Argentina llegó en 2011.