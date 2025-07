Mejores decisiones con IA realista

Con un enfoque descontracturado pero profundamente técnico, Augusto Salvatto ofreció una conferencia cargada de ideas prácticas sobre cómo abordar la inteligencia artificial sin caer en modas ni miedos infundados. "La IA no es lo importante. Lo importante es el problema que quiero resolver", fue una de sus frases centrales, con la que desarmó muchas visiones apresuradas sobre su adopción.

Salvatto, autor del libro "País de Mierda" y coordinador académico de programas de IA en la Universidad de San Andrés, inició su exposición con un gesto potente: presentó un avatar generado con IA que replicaba su imagen y voz. "Hace seis meses esto no servía. Hoy cuesta 25 dólares al mes. Y en seis meses más será aún mejor", señaló. Su mensaje fue claro: el momento de adoptar estas tecnologías es ahora.

Durante su presentación, destacó tres claves: tener una estrategia clara, romper con mitos como el de que la IA reemplazará todos los empleos, y fomentar una mentalidad de aprendizaje constante. Para Salvatto, lo importante no es la tecnología en sí, sino cómo se la usa. "La IA no te va a sacar el trabajo, pero sí va a transformar tus tareas. El objetivo de tu trabajo sigue igual. Lo que cambian son las herramientas".

Es autor de libros como "País de Mierda" y "La batalla del futuro". Además se desempeña como coordinador académico de programas de IA en la Universidad de San Andrés.

Además, fue contundente al criticar los usos superficiales o mal diseñados. "No sean fanáticos de la tecnología. Sean fanáticos de sus problemas. Y usen la IA para resolverlos mejor, más rápido y con más inteligencia", remarcó. También advirtió sobre la falta de estrategia en muchas organizaciones y la necesidad urgente de formación: "No alcanza con pagar una licencia o abrir una cuenta. Si no hay estrategia ni entrenamiento, se pierde el valor".

Claves para entender qué hace (y qué no) la IA

Durante su charla el politólogo, Augusto Salvatto, hizo una aclaración tan técnica como filosófica: los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT no piensan ni razonan. "Son loros estocásticos", explicó, citando a dos de las investigadoras más influyentes del campo, Emily Bender y Timnit Gebru.

Según él, la IA repite con altísima probabilidad lo que cree que debe decir, pero no entiende nada de lo que está haciendo. "Es como un loro que fue entrenado con millones de datos, que te responde, pero sin comprender el contexto real de tus palabras", apuntó.

Esta perspectiva, lejos de desalentar, busca advertir sobre el peligro de atribuir capacidades humanas a una herramienta estadística.

Para Salvatto, el verdadero riesgo no está en la IA, sino en el mal uso que puedan darle las personas. Por eso insistió en la necesidad de formarse, cuestionar y tener criterio: "La tecnología no es mágica. El problema es si la usamos sin saber qué hace o sin pensar en las consecuencias".