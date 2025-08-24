Todavía queda tiempo para anotarse en la maratón de Hirpace

Aún hay tiempo para inscribirse en edición 35 de la maratón "Corro por Vos" de Hirpace (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral). El encuentro deportivo, solidario y social tendrá lugar el domingo 31 de agosto a las 9 de la mañana, con largada en el tradicional Monumento a Güemes.

La maratón celebra este año su edición número 35, y coincide con los 60 años de existencia de la institución.

La propuesta combina deporte, solidaridad y compromiso comunitario, invitando tanto a corredores experimentados como a familias, grupos de amigos y empresas a sumarse a una causa que impacta directamente en la vida de los niños y jóvenes que asisten a la institución. Hay dos modalidades para participar. En 10K competitivo: pensado para quienes disfrutan de los desafíos y buscan medir su resistencia en un circuito dinámico que recorrerá las principales calles de Salta. Y 3K participativo: una caminata recreativa ideal para compartir en familia o con amigos, sin necesidad de entrenamiento previo, pero con el mismo espíritu solidario.

"Este es un evento deportivo e inclusivo, porque Hirpace trabaja por la inclusión. Por eso decimos que hay tres modalidades: la de 10K, la 3K y la de caminar junto a los niños comprando la pechera. Esta última tiene un recorrido especial de un kilómetro y medio", dijo Luciana Vázquez, de Hirpace.

Hasta el fin de semana hubo más de 500 inscriptos en la modalidad competitiva. Para participar de la prueba de 10K y 3K es necesario inscribirse y acreditarse un día antes; aún hay tiempo. "Para la caminata junto a los niños, uno puede levantarse el domingo temprano con ganas, llegarse al Monumento y comprarse la pechera solidaria ahí", dijo Vázquez. Esta tercera modalidad ya se hizo como una tradición en donde familias enteras participan de la caminata con bicicletas, coches de bebés, muchos disfrazados, en patinetas, roller, kartings, con mucho color y alegría. La idea es fomentar la integración y la solidaridad entre los participantes y los niños con discapacidad.

Es claro que desde la organización esperan que mucha gente se anote a última hora. “Los salteños siempre nos acompañan, están con los chicos de manera incondicional. Este año tuvimos una repercusión muy grande y muchas ventas de pecheras”, señaló Amalia Peralta, presidenta del Hirpace, destacando la conexión que se genera entre los corredores y los niños que participan en el programa “Corro por vos”.

En tanto que informaron que la acreditación de corredores y retiro de kits de 10K se realizará el sábado 30 de agosto, de 9 a 18, en el SUM de Hirpace (Junín 385).

Desde Hirpace agradecieron a la gran cantidad de empresas que acompañan este acontecimiento que ya se convirtió en la maratón solidaria más grande del norte argentino. También destacaron que este año Saeta volverá a acompañar trasladando sin costo a aquellos que acrediten la inscripción a la maratón "Corro por vos", entre las 7 y las 13.

"Este es un año muy especial para recordar que la salida no es individual, que es colectiva. Esto es una comunidad, quienes hacen la carrera es la gente de Salta y de otras provincias que se acerca a colaborar; es una carrera que la hacemos entre todos", concluyó Vazquez.