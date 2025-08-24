PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
24 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Incendios en Salta
Jujuy
Alarma por incendios
60 años de Hirpace
Gimnasia y Tiro
Incendios en Salta
Jujuy
Alarma por incendios
60 años de Hirpace
Gimnasia y Tiro

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional: EN VIVO, minuto a minuto

Gimnasia y Tiro de Salta se enfrenta este domingo a Deportivo Madryn, líder de la Primera Nacional, en un duelo clave por la fecha 28 del torneo. El "Albo" buscará romper su mala racha como visitante, mientras que Madryn defenderá su primer puesto con la ilusión de seguir peleando por el ascenso.
Domingo, 24 de agosto de 2025 16:04
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo, a las 15:30, Gimnasia y Tiro de Salta tendrá una dura batalla contra Deportivo Madryn por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El equipo de Teté Quiroz llega en la séptima posición con 40 puntos, tras vencer a Deportivo Maipú en Salta. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa sigue siendo un desafío: en 13 partidos como visitante solo logró una victoria, acumulando 6 derrotas y 5 empates.

 

El historial reciente refleja paridad, con tres empates en los últimos enfrentamientos entre ambos, siendo el más reciente un 0-0 en el estadio Abel Sastre.

 

 

Por su parte, Deportivo Madryn, líder con 47 puntos, defiende su posición en la cima y llega con el envión de una racha invicta, impulsado por su afán de ascender a la Liga Profesional. El conjunto dirigido por el "Tano" Gracián se presenta como uno de los equipos más sólidos del torneo y buscará aprovechar la localía para seguir ampliando su ventaja en la tabla. Para Gimnasia y Tiro, este partido representa una oportunidad crucial para continuar su lucha por los primeros puestos, aunque deberá mejorar su desempeño como visitante para seguir avanzando en la competencia.

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD