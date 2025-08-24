Deportivo Madryn vs. Gimnasia y Tiro por la Primera Nacional: EN VIVO, minuto a minuto

Este domingo, a las 15:30, Gimnasia y Tiro de Salta tendrá una dura batalla contra Deportivo Madryn por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El equipo de Teté Quiroz llega en la séptima posición con 40 puntos, tras vencer a Deportivo Maipú en Salta. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa sigue siendo un desafío: en 13 partidos como visitante solo logró una victoria, acumulando 6 derrotas y 5 empates.

El historial reciente refleja paridad, con tres empates en los últimos enfrentamientos entre ambos, siendo el más reciente un 0-0 en el estadio Abel Sastre.

Por su parte, Deportivo Madryn, líder con 47 puntos, defiende su posición en la cima y llega con el envión de una racha invicta, impulsado por su afán de ascender a la Liga Profesional. El conjunto dirigido por el "Tano" Gracián se presenta como uno de los equipos más sólidos del torneo y buscará aprovechar la localía para seguir ampliando su ventaja en la tabla. Para Gimnasia y Tiro, este partido representa una oportunidad crucial para continuar su lucha por los primeros puestos, aunque deberá mejorar su desempeño como visitante para seguir avanzando en la competencia.