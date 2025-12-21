Seguridad cinco estrellas y confort premium: Autolux apuesta fuerte a la Toyota SW4

Con fabricación nacional, cinco estrellas en seguridad y un equilibrio ideal entre potencia, confort y tecnología, Autolux presenta en Salta la Toyota SW4, uno de los SUV más completos y prestigiosos del mercado, disponible para entrega inmediata y con financiación a medida.

Autolux, concesionario oficial Toyota en Salta, Jujuy y el norte del país, invita a conocer la Toyota SW4, un vehículo pensado para quienes buscan robustez, diseño y comodidad en un mismo producto. Su versatilidad la convierte en una opción ideal tanto para el uso urbano como para viajes largos y caminos exigentes.

Calidad de construcción

"La SW4 es un producto que responde a todas las necesidades: familia, trabajo y confort. Es un vehículo confiable, seguro y con una calidad que lo distingue dentro del segmento", señalaron desde el equipo comercial de Autolux. El modelo se ofrece en distintas versiones con motorizaciones potentes y un alto nivel de equipamiento: SRX, Diamond con tapizado blanco de lujo y GR con 224 CV y suspensión deportiva.

Su interior amplio, la calidad de terminaciones y la tecnología de asistencia a la conducción refuerzan su perfil premium, sin perder la esencia de un vehículo preparado para todo tipo de terreno. Uno de sus mayores diferenciales es la seguridad, un aspecto central en la decisión de compra.

La Toyota SW4 se apoya en una plataforma que fue pionera a nivel mundial en alcanzar cinco estrellas en Euro NCAP y Latin NCAP, garantizando protección activa y pasiva de primer nivel para conductor y pasajeros.

Fabricada en Argentina y exportada a toda América y el Caribe, la SW4 integra el proyecto de Industria Vehicular Multipropósito, lo que asegura estándares internacionales de calidad, durabilidad y respaldo posventa. En este contexto, Autolux se consolida como una de las concesionarias con mayor volumen de ventas dentro de la red oficial Toyota, ofreciendo asesoramiento personalizado y opciones flexibles de compra.

Promociones

Actualmente, la Toyota SW4 se encuentra disponible con promociones especiales, con alternativas de adquisición que incluyen financiación a través de Toyota Compañía Financiera Argentina, planes de ahorro de hasta 35 meses y operaciones al contado. Además, los interesados pueden realizar test drive para conocer el vehículo en detalle.

Dónde conocerla

Autolux atiende en Avenida Excombatientes de Malvinas 3571, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30, con un equipo capacitado para acompañar al cliente en cada etapa de la compra.

"Invitamos a quienes estén evaluando cambiar su vehículo a acercarse. En Autolux ofrecemos experiencia, respaldo y uno de los modelos más completos dentro del mercado", destacaron desde la concesionaria.