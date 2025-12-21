Estados Unidos interceptó un segundo buque petrolero

El Gobierno de EEUU confirmó ayer que interceptó un petrolero en aguas internacionales del mar Caribe frente a las costas de Venezuela, el cual, según varios medios, ondeaba una bandera panameña.

"La Guardia Costera de EEUU, con el apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado recientemente en Venezuela", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Estados Unidos "continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región", agregó.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

La operación fue reportada originalmente por medios como The New York Times, que confirmó que el barco se llama Centuries y no forma parte de la lista de petroleros sancionados por EEUU, según un funcionario estadounidense y dos fuentes de la industria de petróleo venezolana.

El rotativo indica que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. Noem no se refirió a estos reportes y de momento Trump no se ha pronunciado al respecto.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por su país. Además, Trump afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EEUU. "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró.