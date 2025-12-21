Sube la tensión en Bolivia por quita de subsidios a las naftas

La tensión crece en Bolivia tras la entrada en vigor de los nuevos precios de los combustibles fijados por el gobierno del presidente Rodrigo Paz con un decreto que eliminó los subsidios estatales. En ese marco, las autoridades mantuvieron ayer varias reuniones con algunos sectores sociales para explicar el decreto que levanta la subvención a los combustibles tras más de 20 años, medida que es resistida por los sindicatos de transporte y trabajadores que anunciaron una huelga indefinida desde mañana.

El Ejecutivo de Rodrigo Paz logró un acuerdo con la Cámara de Transporte y el transporte pesado de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia, para aceptar la medida y trabaja conjuntamente en otros temas. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo que se consensuó trabajar en "otros puntos", aparte del precio del combustible, como temas tributarios y aduaneros.

Indicó que este es un acercamiento entre muchos que se tienen que hacer para explicar a otros sectores, principalmente a los sindicatos de transportistas, los alcances del decreto 5503.

"Para nosotros ha sido un golpe duro, pero tenemos que acomodarnos (...) creemos que los otros transportistas tienen que acomodarse, no podemos vivir a costa del Estado", mencionó el dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Juan Áñez, expresó que lo importante es que el Gobierno garantice la "seguridad jurídica" y el combustible, para que los camiones con carga lleguen a las ciudades y cumplan con sus compromisos de exportación. "A estos compañeros transportistas (los que irán a una huelga indefinida) les pedimos que negocien", añadió.

Este viernes, la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia convocó a la huelga "general e indefinida" desde mañana, hasta conseguir que el Gobierno de Paz anule el decreto 5503. A esta medida se sumó la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor ente sindical de Bolivia, algunos sindicatos de maestros y mineros, además del sector de productores de hojas de coca del Trópico de Cochabamba, afín al expresidente Evo Morales, entre otros.

Paz afirmó en la víspera que el decreto "no se va a cambiar" y lo consideró como "un punto de partida" para mejorar el futuro del país, además mencionó que el Gobierno está abierto a dialogar.

Los aumentos

El decreto 5503 emitido el miércoles por Paz estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel. Esto supone incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años y que, según el Ejecutivo, era insostenible en el escenario de crisis que vive el país.

El Gobierno dijo que no dará marcha atrás ya que mantener la subvención demandaría en 2026 un gasto de US$3.500 millones, equivalentes al 6,4% del PIB.