Respuestas previsionales

Esteban Giménez:

¿Como quedan los haberes previsionales en enero con el aumento?

Buen día Esteban. En enero los haberes previsionales tendrán un incremento del 2,47% en línea con la inflación de noviembre de 2025. De esta forma, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Aunque hasta el momento no se confirmó la continuidad del bono de $70.0000 para beneficiarios con menores ingresos, todo indica que se seguirá liquidando. Así, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo será de $419.299,32.

En cuanto a las prestaciones de ANSES ligadas a la mínima. le informamos que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará de $272.703,67 a $279.439,45, totalizando $349.439,45 con el bono incluido. Las pensiones no contributivas (PNC) por vejez y por discapacidad se elevarán de $238.615,71 a $244.509,52, y con el bono alcanzará $314.509,52. Para las madres de siete hijos, el haber se ajustará de $340.879,59 a $349.299,32, y con el bono totalizará $419.299,32.

Anselmo Zamudio: Trabajo en Minería hace tiempo, pero quisiera saber como es el régimen previsional que nos ampara. Entiendo que hay diferencias.

Buen día Anselmo. Las tareas de minería tienen características insalubres dado que se realiza en lugares donde las condiciones, la modalidad o la naturaleza del trabajo afectan a la salud. Las personas que hayan trabajado en estas condiciones tienen requisitos diferentes para acceder a la jubilación, según la actividad realizada. En el caso de tareas mineras a cielo abierto si se trata de personal realizando labores de obtención directa de productos mineros la edad es de 55 años para los hombres y se piden un total de 30 años de servicios con aportes. Si se trata de tareas mineras subterráneas la edad se reduce a 50 y los años de servicios a 25.

Rubén Colque: Trabajé del 82 al 90 en Altos Hornos Zapla. Años después, en 1995 conseguí como empleado rural hasta 2008. Hoy tengo 62 años de edad. ¿Ud. sabe si me falta mucho para jubilarme?

Buen día Rubén. De acuerdo a una norma muy antigua, que sigue vigente, el Decreto 4257/68 art. 2º inc a), esos servicios en Zapla tienen carácter insalubre. Dice así el decreto: "Tendrá derecho a la jubilación ordinaria con 25 años de servicios y 50 de edad: a) El personal habitual y directamente afectado a procesos de producción en tareas de laminación, acería y fundición, realizadas en forma manual o semimanual, cuando los mismos se desarrollen en ambientes de alta temperatura y dicho personal se encuentre expuesto a la radicación del calor".

En su caso, como no tiene 25 años de laminación o acería, la edad requerida es mayor: 60 años y 2 meses, edad que ya supera. Por otro lado, se exigen 28 años de servicios, los cuales puede completarlo con moratoria Ley 24.476 y Ley 27.705 y excedente de edad. Habría que pulir algunos detalles y tener mejor precisión en las fechas, Rubén, pero estimo que ya está próximo a jubilarse.

Gisela Santucho: Por un viaje no voy a llegar a presentar la libreta de la asignación. ¿Sabe que puede pasar?

Buen día Gisela. Es muy importante la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) antes del 31 de diciembre de 2025. Quienes no cumplan con este trámite en ANSES dejarán de cobrar la prestación durante 2026.

El Decreto 1602/09 establece la obligatoriedad de cumplir con la Libreta de la AUH como requisito para conservar el derecho al beneficio. Los titulares están obligados a acreditar educación, salud y vacunación de los menores e hijos con discapacidad cada año. En 2021, ANSES había dejado de suspender el pago del 80% de la AUH a quienes incumplían con la presentación, con el objetivo de no perjudicar a los niños o adolescentes. Sin embargo, decidió volver a establecer dicha obligatoriedad para el cobro de la prestación.