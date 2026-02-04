PUBLICIDAD

4 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salud Pública en Salta
Test toxicológico
Robo de auto en Metán
Copa Salta 2026
Salta
Torneo de verano 2026
Cráneo humano
Homicidio en Alta Tensión
Río Piedras
Fey
Municipios

Río Piedras: un tren chocó con un tractor y un camión derrapó en la ruta 34

El vehículo que colisionó con la formación del Belgrano Cargas transportaba tabaco. No hubo heridos en los accidentes.

Adrián Quiroga
Miércoles, 04 de febrero de 2026 15:49
Un tren chocó con un tractor esta mañana y un camión derrapó esta tarde en la ruta nacional 9/34, en hechos ocurridos en jurisdicción del municipio de Río Piedras, en el departamento de Metán. 

En un camino alternativo un joven que manejaba un tractor con acoplado, en el que llevaba tabaco, chocó con un tren. La locomotora impactó en la parte delantera del vehículo, en la zona del sistema de luces, por lo que no hubo lesionados.

El maquinista de la empresa Belgrano Cargas dijo a la policía de Río Piedras que se desplaza en locomotora 9762 con 24 vagones desde Güemes hacia Metán y  que en la localidad de Río Piedras en el kilómetro vial 1,643, en un camino alternativo, colisionó con un tractor sin resultar lesionado. 

Un camión en medio de la ruta

Esta tarde ocurrió otro accidente en la ruta nacional 9/34, cerca del acceso a Río Piedras, donde un camión de gran porte derrapó en la cinta asfáltica, hizo una especie de “tijera” y quedó en medio de la ruta. “Estamos trabajando en el lugar. No hubo víctimas ni heridos”, informó una fuente policial.

Temas de la nota

Temas de la nota

