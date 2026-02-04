Exitoso balance de los torneos de verano en nuestra provincia

Pasión y organización se conjugaron en nuestra ciudad para lograr un exitoso Torneo de Verano y Copa Revancha, en medio de la puesta a punto de los clubes salteños para los compromisos 2026, tanto en la Primera Nacional como así también en el Federal A.

Es que además, en medio de la prohibición nacional, Salta pudo demostrar que las hinchadas rivales pudieron converger en un mismo partido junto a sus familias

Pero lo cierto es que la Copa de Verano, en donde Gimnasia pudo levantar la primera del año en nuestra provincia en un torneo que compartió junto a Central y Chaco For Ever, permitió a los tres equipos mostrar cómo llegan y sus nuevo jugadores para iniciar en unos días el campeonato de la segunda división del fútbol argentino.

"Fue un éxito deportivo, económico, de comportamiento, de seguridad", resaltó el presidente de la Agencia Provincial de Deportes, Sergio Chibán.

"En lo económico le favorecieron los tres clubes. A pesar de que el precio de la entrada era muy módico, el espíritu es otro, no es económico, porque siempre hay una pequeña ayuda que sirve para todos", destacó.

Pero además resaltó la concurrencia de ambas hinchadas al destacar que "el clásico Gimnasia-Central Norte y el superclásico Juventud-Central Norte, con ambas hinchadas. No sé si hay en estos momentos en el país un clásico o dos clásicos".

Alto impacto social

Chibán aseguró que "siempre Salta está a la vanguardia de decisiones interesantes para el deporte, porque el gobernador Gustavo Sáenz entiende el deporte como política pública de alto impacto social".

El funcionario destacó que estos torneos de verano "además de ser interesantísimo para los clubes, es interesante para la gente, para los chicos que hacen deporte, en este caso sobre todo los que hacen fútbol, y para la provincia en sí".

Cabe destacar que aproximadamente hubo cerca de 10 personas en cada encuentro tanto del Torneo de Verano como así también de la Copa Desafío.

Y esto de dio en un contexto adverso, ya que enero, históricamente, Salta tuvo merma en todas sus actividades turísticas, que recién repuntan en febrero.

"Fue una muy buena concurrencia. Estuvo dentro de lo que se presupuestó, para poder brindarle sobre todo a la gente, a los salteños, el motivo de recreación, para que pueda el público hacer algo en verano distinto. Además que todos son apasionados por el fútbol y el parate de enero se siente", destacó el funcionario.

Un espejo nacional

"Acá hay un Estado presente, que acompaña y es fundamental el sponsoreo, por todo lo que significa el retorno de la inversión que hace el Estado en el deporte, porque esa es la política del gobernador. Cuando Salta compite, cuando un equipo de Salta compite en otras provincias, representa una nuestra provincia", destacó.

"Todo el mundo sabe que cuando juega Central, Gimnasio o Juventud, está mirándolo a Salta, además como plaza turística. Así, el deporte para el Gobierno es un canal de comunicación turística importante y permanente".