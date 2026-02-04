PUBLICIDAD

4 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Serenata a Cafayate 2026
Obra social
Pronóstico de Salta
Salud Pública en Salta
Test toxicológico
Robo de auto en Metán
Copa Salta 2026
Salta
Torneo de verano 2026
Cráneo humano
Policiales

Investigan el hallazgo de un cráneo humano en La Silleta

Los restos óseos fueron encontrados en una finca ubicada en los márgenes del río Arenales.
Miércoles, 04 de febrero de 2026 14:50
El hallazgo de un cráneo con características compatibles con restos humanos fue reportado este martes en una finca de La Silleta, lo que motivó la inmediata intervención policial y la apertura de una investigación judicial. 

Según la información oficial, el propietario del lugar advirtió la presencia del objeto en horas de la tarde, mientras realizaba tareas de reparación de un alambrado en el terreno, ubicado en las márgenes del río Arenales. Ante la sospecha de que se tratara de restos humanos, dio aviso a las autoridades.

Efectivos del destacamento policial de la zona se hicieron presentes en el lugar, constataron el hallazgo y procedieron a preservar la escena para evitar cualquier alteración, a la espera del arribo de personal especializado.

La investigación quedó a cargo de los fiscales penales Luján Sodero y Daniel Escalante, quienes intervienen de manera conjunta. Por disposición de la Unidad Fiscal, se dio participación a la División de Género del D.I.C. del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los restos óseos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes. Entre las medidas previstas se incluye la extracción de muestras para análisis genéticos, con el objetivo de establecer la identidad y el origen del cráneo hallado.

Temas de la nota

