Bastián despertó del coma luego de tres semanas internado

Bastián Jeréz, el niño de 8 años que se encontraba en coma desde mediados de enero tras sufrir un grave accidente en Pinamar, despertó en las últimas horas y presentó una evolución significativa en su estado de salud. La noticia fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de un mensaje difundido en redes sociales.

“Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, escribió la mujer este martes por la noche, luego de que el menor reaccionara favorablemente tras una nueva intervención quirúrgica. “Jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza”, expresó en un mensaje cargado de emoción.

El niño permanece internado en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, donde estaba bajo asistencia respiratoria mecánica en la Unidad de Terapia Intensiva desde el 15 de enero. Según informaron los médicos, su estado general era estable y la evolución registrada en las últimas horas fue considerada un avance clave dentro del cuadro clínico.

La mejora se produjo un día después de que Bastián fuera sometido a su séptima cirugía desde el accidente ocurrido el 12 de enero. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, la intervención consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

Tras el procedimiento, las autoridades médicas indicaron que la operación se desarrolló de manera satisfactoria y recordaron que el niño se mantenía clínicamente estable desde hacía al menos diez días, aunque debía continuar internado en cuidados intensivos para un seguimiento permanente.

Durante la internación, familiares y referentes de organizaciones sociales acompañaron de cerca la evolución del caso. Entre ellos, Vivian Perrone, de la Madres del Dolor, quien había señalado días atrás que el niño estaba dando “pasos progresivos” en su recuperación.

El accidente que derivó en el grave estado de salud de Bastián ocurrió cerca de las 19:50 del 12 de enero, en una zona de acceso exclusivo para vehículos 4x4. En el UTV viajaban cinco personas, tres de ellas menores. Según la reconstrucción oficial, el niño iba en brazos de su padre y sin cinturón de seguridad al momento del impacto con una camioneta Volkswagen Amarok.