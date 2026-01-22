Accidente en La Frontera: Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales

El estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en el sector de médanos conocido como La Frontera, en Pinamar, sigue siendo crítico, según confirmó el último parte médico oficial.

De acuerdo a la información difundida tras la realización de nuevos estudios, los profesionales médicos determinaron que el menor sufrió lesiones cerebrales y cervicales, lo que agrava el cuadro clínico y explica la complejidad del tratamiento que recibe desde su internación.

Bastián permanece internado en una unidad de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. El equipo de salud mantiene además una inmovilización cervical estricta, mientras se evalúa de manera permanente su evolución neurológica.

Los médicos indicaron que el niño continúa bajo sedación controlada y monitoreo constante de sus funciones vitales. En este contexto, se llevan adelante procedimientos y cuidados acordes a los protocolos para traumatismos graves, con intervención de equipos especializados en neurología, neurocirugía y cuidados intensivos.

El nuevo parte médico marca un cambio clave en la evaluación del estado de salud, al precisar el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente. La evolución del paciente es seguida hora a hora, mientras su familia permanece acompañada por el personal sanitario.

En paralelo, la investigación judicial sobre las circunstancias del hecho continúa su curso, aunque el foco principal se mantiene puesto en la estabilidad clínica y la recuperación del niño, cuyo cuadro sigue siendo delicado.