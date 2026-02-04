Salteños rumbo al Mundial de Robótica de Corea del Sur: buscan apoyo para poder viajar

Cinco estudiantes salteños lograron un hito en el ámbito de la robótica educativa al consagrarse campeones en la instancia nacional de la Roboliga y obtener la clasificación a la RoboCup 2026, el mundial de robótica y de inteligencia artificial que se realizará entre el 30 de junio y el 6 de julio en Incheon, Corea del Sur. Sin embargo, el desafío ahora es económico: para poder viajar y representar al país en el certamen internacional, necesitan reunir una suma que hoy resulta inalcanzable para sus familias.

Los jóvenes se forman en el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA), desde donde desarrollan dos proyectos distintos que competirán a nivel mundial. Uno de los equipos participará en la categoría Rescue Line, orientada a simulaciones de rescate, mientras que el otro lo hará en la categoría Soccer, una competencia de fútbol entre robots autónomos.

En el equipo de Rescue Line participan Benjamín Villagrán, de 18 años; Laureano Monteros, de 15; y Lucio Saucedo, quienes vienen trabajando desde 2023 en el desarrollo de su robot. Tras varios intentos en ediciones anteriores, este año lograron consagrarse campeones nacionales. Su robot es capaz de seguir líneas con múltiples intersecciones, superar obstáculos, rampas y desniveles, e ingresar a una zona de rescate donde identifica, recoge y clasifica objetos que simulan víctimas, para luego depositarlos en un área específica.

Para colaborar con el equipo de Rescue Line.

El segundo equipo está integrado por María Virginia Viollaz, de 18 años, y Elías Cordero, quienes competirán en la categoría Soccer. Su proyecto incluye dos robots, uno arquero y otro delantero, apodados “Dibu” y “Messi”, que utilizan cámaras, giroscopios y sensores de luz para detectar la pelota, orientarse en la cancha y marcar goles de manera autónoma.

Para colaborar con el equipo de Soccer.

El obstáculo económico

Más allá del logro deportivo y académico, ambos equipos enfrentan el mismo obstáculo: el costo del viaje. Según detallaron, el monto estimado es de unos 8 mil dólares por persona, cifra que incluye inscripción al evento, hospedaje, traslados y logística general. “Hasta ahora no tenemos nada pago y es un monto muy grande para nuestras familias”, explicaron.

Los estudiantes señalaron que ya realizaron gestiones ante organismos oficiales y se encuentran a la espera de respuestas, al tiempo que iniciaron una campaña para conseguir el apoyo de empresas, instituciones y particulares que quieran colaborar. En años anteriores, indicaron, hubo acompañamiento estatal para este tipo de competencias, por lo que mantienen la expectativa de que se repita.

Quienes deseen ayudar pueden encontrar información y formas de contacto a través de las redes sociales del instituto, en Instagram, donde se publicaron convocatorias específicas para el equipo de Rescue Line y para el equipo de Soccer.

La RoboCup 2026

La RoboCup es considerada la "Copa del Mundo" de la robótica. Desde 1997 reúne a universidades, centros de investigación y estudiantes de más de 50 países, quienes diseñan y programan robots completamente autónomos para resolver desafíos inspirados en situaciones reales.

La edición 2026 será histórica: por primera vez el evento se realizará en Corea del Sur y se espera la participación de más de 3.000 competidores y unos 15.000 visitantes interesados en robótica e inteligencia artificial.