Imputaron al ex de la mujer japonesa por privación ilegítima de la libertad y lesiones

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 3, Gabriela Raquel Dávalos, imputó a un hombre de 23 años por los graves delitos cometidos contra su ex pareja, una mujer de 22 años de nacionalidad japonesa que reside en la ciudad de Salta junto a su hijo menor.

El joven fue imputado como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, en dos hechos; lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género; y desobediencia judicial, en cuatro hechos, todo ello en concurso real. Tras la audiencia correspondiente, el imputado fue asistido por su defensa particular y brindó su versión de los hechos, mientras que desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías el mantenimiento de su detención.

La intervención del Ministerio Público Fiscal se originó a partir de denuncias policiales radicadas por la víctima y de un informe remitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, en respuesta a una comunicación realizada por la propia damnificada. A partir de ello, se activaron los protocolos de protección y se profundizó la investigación.

De acuerdo a lo investigado, el imputado, quien era pareja de la denunciante y padre del niño, habría ejercido reiterados episodios de violencia física, psicológica y verbal. Además, se le atribuye haber restringido la libertad ambulatoria de la mujer, retenido su documentación personal y desobedecido de manera reiterada las medidas judiciales de protección que habían sido oportunamente dispuestas.

En el expediente consta que, pese a haber sido notificado formalmente de la prohibición de ejercer actos de violencia y de acercamiento, el acusado incumplió dichas órdenes en diversas oportunidades, generando temor en la víctima. La causa cuenta también con certificados médicos que acreditan la existencia de lesiones compatibles con los hechos denunciados.

Ante la gravedad de los elementos reunidos, la fiscal Dávalos dispuso además remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Delitos Sexuales, al considerar que algunos de los hechos investigados podrían encuadrar dentro de su competencia.