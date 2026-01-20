PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
20 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

General Güemes
Orán
Clima en Salta
Temporal en Salta
Chicoana
Acuerdo UE - Mercosur
Causa Nisman
Luciano Benavides
General Güemes
Orán
Clima en Salta
Temporal en Salta
Chicoana
Acuerdo UE - Mercosur
Causa Nisman
Luciano Benavides

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Pinamar: volvieron a operar a Bastian

El estado de salud del pequeño continúa siendo delicado.
Martes, 20 de enero de 2026 01:42
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La salud de Bastian, el nene de 8 años que sufrió un accidente en Pinamar, volvió a encender las alarmas. Ayer ingresó al quirófano y ya fue operado por quinta vez. "La intervención fue exitosa", contó el abogado del padre de Bastian, Matías Morla.

Notas Relacionadas

Según se informó, el procedimiento estuvo vinculado a la necesidad de volver a colocarle una válvula para monitorear la presión endocraneana, un procedimiento clave para controlar posibles inflamaciones tras el grave traumatismo sufrido. Se trata de una cirugía considerada menor.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD