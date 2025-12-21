PUBLICIDAD

Detenidos con pedido de captura
Estafa
Rescate en el río Iruya
El exorcista
Precio del dólar
cristina internada
Tenencia de droga
Policiales

Tenía más de 50 dosis de marihuana y fue detenido en la zona sur de la ciudad

Durante un control vehicular en las avenidas Banchik y Mariano Moreno, la Policía de Seguridad Vial interceptó a un motociclista. El hallazgo se produjo en plena madrugada, y el conductor fue detenido e imputado, quedando a disposición de la Fiscalía Penal correspondiente. 
Domingo, 21 de diciembre de 2025 15:35
Un operativo de control vehicular realizado en la madrugada de hoy en las avenidas Banchik y Mariano Moreno terminó con el secuestro de más de 50 dosis de marihuana. El hallazgo se produjo cuando personal de Seguridad Vial detuvo a un motociclista y, al realizarle la inspección, descubrió varios envoltorios con la droga escondidos entre sus prendas de vestir.

El operativo, que contó con la intervención de la División de Drogas Peligrosas, permitió el secuestro de los estupefacientes, que fueron inmediatamente incautados para su análisis. El motociclista, cuyo nombre no fue revelado, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Penal correspondiente, que tomará las acciones legales pertinentes.

La presencia de sustancias prohibidas en controles de rutina refuerza la constante vigilancia de las autoridades locales para frenar el tráfico de drogas en la región.

