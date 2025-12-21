VIDEO Federico Casas: “El foco en 2026 estará puesto en la ruta 34 norte”

El director de Vialidad Nacional distrito Salta, Federico Casas, visitó la redacción de El Tribuno para analizar el estado de las rutas nacionales en la provincia, el impacto del cambio de gestión a nivel nacional y el avance de las principales obras viales. En una entrevista extensa, se refirió al mantenimiento en época de lluvias y turismo, a la situación de corredores clave como las rutas 50, 34, 40 y 51, y al desarrollo de trabajos estratégicos como el puente de Vaqueros, en un contexto marcado por reordenamientos institucionales y nuevas definiciones presupuestarias.

¿Cómo fue este año para Vialidad Nacional en Salta, especialmente tras los anuncios de disolución del organismo?

Fue un contexto muy complicado. El 2024 estuvo marcado por el cambio de gestión y por un proceso económico difícil. Si bien la inflación empezó a bajar, recién en el segundo semestre se comenzó a ver una mejora más clara en la macroeconomía.

En Vialidad Nacional, el 8 de julio se dictó un decreto presidencial que disponía la disolución del organismo y su continuidad transitoria hasta la conformación de nuevas estructuras. Eso generó un impacto lógico, tanto en los proveedores como en los trabajadores. Vialidad es uno de los organismos más visibles en el territorio, sobre todo en el interior del país.

En Salta ese vínculo con Vialidad es muy fuerte, especialmente en el interior.

Totalmente. En los municipios, entre diputados y senadores del interior, ese vínculo se siente mucho más que en Capital. Aun así, destaco el compromiso y el acompañamiento de los agentes del distrito, pese a la incertidumbre que se vivió.

En agosto la situación comenzó a ordenarse: aquel decreto quedó sin efecto por cuestiones legislativas y luego se sancionó otro que confirmó la continuidad del organismo. Hace pocas semanas se ratificó además la autarquía de Vialidad Nacional. Hoy dependemos del área de Obras Públicas; antes estábamos bajo Transporte. Son señales objetivas de ordenamiento institucional.

En ese contexto, ¿cuáles son hoy las prioridades en mantenimiento y conservación de rutas, especialmente de cara al verano?

El foco principal está puesto en la Ruta Nacional 40, en los Valles Calchaquíes, desde Cafayate hasta Cachi y La Poma. Hoy tenemos un esquema bastante ordenado, con máquinas trabajando de manera permanente, y vamos a intensificar las tareas durante el verano por el aumento del tránsito turístico.

También la Ruta 68, que conecta con Cafayate, está en muy buen estado, pero en época de lluvias los arroyos de la Quebrada de las Conchas suelen depositar sedimentos sobre la calzada. Ahí el trabajo es rápido y permanente para garantizar la transitabilidad y la seguridad.

¿Y qué pasa en el norte de la provincia?

En la Ruta 50 hicimos un trabajo muy importante junto a los agentes viales, con un convenio con el Consorcio de Caminos de la Provincia y el municipio de Orán. Hoy la autopista entre Pichanal y Orán funciona como tal. En estos días reforzamos tareas pensando en las fiestas de fin de año.

La Ruta 50 fue una obra muy anunciada y postergada. ¿Cuál es su situación real hoy?

Hoy la Ruta 50 está mucho más transitable que a comienzos de año. Los propios vecinos de Orán lo destacan. Se recuperaron tramos que estaban prácticamente intransitables. Falta terminar algunos trabajos, pero la situación es completamente distinta a la de principios de 2024.

¿Dónde está hoy el mayor desafío?

En la Ruta Nacional 34 norte, desde Pichanal hasta Salvador Mazza, pasando por Tartagal. Ahí estamos haciendo bacheo preventivo, pero es un tramo que necesita una intervención de otra escala, similar a la que hicimos en la Ruta 50. Estamos gestionando esas obras para cambiar la situación entre mediados y fines del próximo año.

Muchos se preguntan cómo se financian estas tareas, cuando desde el Gobierno nacional se habla de no hacer obra pública. ¿De dónde salen los fondos?

Es importante aclarar el concepto. Cuando el Gobierno nacional plantea "no a la obra pública", se refiere a terminar con la corrupción y la prebenda asociada a la obra pública. Ese fue un mensaje claro del presidente Javier Milei. Hubo causas muy conocidas, como la causa Vialidad, que afectaron la imagen del organismo en todo el país. Pero eso no significa que no haya inversión. Al contrario: el Gobierno nacional está invirtiendo fuertemente en Salta.

El gobernador Gustavo Sáenz expresó públicamente reclamos por obras prometidas, como la Ruta 51. ¿Cuál es la situación concreta?

En Salta hay 11 obras convenidas entre la Provincia y la Nación, es la provincia con mayor cantidad de acuerdos. Una ya se terminó: el puente distribuidor de Hipólito Yrigoyen, que permitió que la Ruta 50 funcione como autopista después de más de una década.

En la Ruta 51 ya estamos trabajando, especialmente en la zona más compleja, la trepada de Alto Chorrillos. La obra comenzó a fines de octubre y principios de noviembre, con traslado de equipos y movimiento de suelo. Hoy es una obra en ejecución.

¿Qué otras obras están activas?

Se reactivó la autopista de la Ruta Nacional 34 sur, que había tenido parates financieros. Hace poco se acreditaron pagos atrasados y las máquinas volvieron a trabajar. La inversión total ronda los 100 mil millones de pesos.

También estamos repavimentando la Ruta 16, desde el cruce con la 34 hasta pasando El Tunal. Son unos 80 kilómetros que esperamos tener terminados entre abril y mayo. Hoy ya se nota un cambio radical en ese tramo.

El puente de Vaqueros es una de las obras que más expectativa genera. ¿Cómo avanza?

Es la obra más visible y cercana para los salteños. Hoy estamos en una etapa técnica clave: todavía no se terminaron de hormigonar todas las vigas que se ven sobre avenida Bolivia. Esas vigas necesitan cumplir su tiempo de fraguado para alcanzar la resistencia necesaria antes del traslado.

También tuvimos baches financieros, pero desde octubre y noviembre la situación de pagos se empezó a normalizar. Ya hubo acreditaciones y se están gestionando nuevos pagos para fin de año y enero.

¿Cuáles son los plazos?

Es una obra de dos a dos años y medio. El plan original era tener el primero de los nuevos puentes terminado para marzo. Vamos a hacer todo lo posible para llegar. La fundación ya está completa y ahora trabajamos en la superestructura.

Con las lluvias, el río ya no afecta la obra porque salimos de la zona de base. Mientras tanto avanzamos con la autopista, desde El Quirquincho hasta el río Vaqueros y desde el puente actual hasta el puente de Güemes, con mucho movimiento de suelo. Cuando el clima lo permita, retomaremos el izado de vigas y ahí se va a empezar a ver el cambio más fuerte en la estructura.

Comparaciones inevitables: muchos salteños dicen que las rutas nacionales en Jujuy están en mejor estado. ¿Cómo lo ve?

Yo hablo permanentemente con mi colega de Jujuy y tienen dificultades similares a las nuestras, en mantenimiento, equipos y personal. En la Ruta 34, del lado jujeño, se están haciendo obras importantes de Vialidad Nacional, especialmente hasta San Pedro y el acceso a San Salvador.

Tienen una red de menor escala que la nuestra, pero también enfrentan problemas: hay puentes con calzadas muy angostas, similares a lo que pasa en la Ruta 9, en el tramo de Cornisa entre La Caldera y Salta.

La Ruta 34 en el norte salteño sigue siendo muy peligrosa.

Sí, es un tramo muy complicado, con tránsito intenso que ingresa desde la frontera en Salvador Mazza. Así como este año pusimos el foco en la Ruta 50, en 2026 el foco va a estar puesto en la Ruta 34 norte, desde Pichanal hasta Salvador Mazza.

¿Vuelve el peaje en Aunor?

Forma parte del esquema de concesiones que va a implementar el Gobierno nacional. Se van a concesionar unos 9.000 kilómetros de rutas. El tramo de la Ruta 9, desde Rosario de la Frontera hasta el río Las Pavas, hoy está bajo Corredores Viales y se va a relicitar.

En el nuevo contrato se incluirá el acceso a la ciudad de Salta desde la rotonda de Torzalito, unos 45 kilómetros que hoy están en un estado deficitario. Con el sistema de concesión y peaje esperamos que en 2026 comiencen las obras de recuperación, al igual que en el tramo Metán–Rosario de la Frontera, que es otro sector crítico.

Para cerrar, ¿qué expectativas tienen hacia adelante?

Hay mucho por hacer, pero las expectativas son buenas. El Presupuesto 2026 ya tiene media sanción y contempla todas las obras convenidas entre el gobernador Sáenz y el presidente Milei, además de los gastos operativos del distrito Salta. Eso nos da previsibilidad y tranquilidad para planificar.