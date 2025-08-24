Sportivo Belgrano vs. Juventud Antoniana por el Federal A: EN VIVO, seguí el partido minuto a minuto

Por la 6ª fecha del Nonagonal, Juventud Antoniana se enfrenta hoy a Sportivo Belgrano en el estadio Juan Pablo Francia, en un encuentro crucial para el equipo salteño. El partido comenzará a las 16 y será una prueba clave para el "Santo", que intentará sumar de a tres en condición de visitante.

El conjunto antoniano llega en la penúltima posición con 4 puntos, después de igualar 1-1 en su último partido frente a San Martín de Formosa, en el estadio Padre Martearena. Con la necesidad de mejorar su rendimiento fuera de casa, el equipo de Salta buscará una victoria que lo acerque a los primeros puestos y le permita seguir soñando con la clasificación.