15°
24 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Jujuy
Alarma por incendios
60 años de Hirpace
Gimnasia y Tiro
Juventud Antoniana
Deportes

Sportivo Belgrano vs. Juventud Antoniana por el Federal A: EN VIVO, seguí el partido minuto a minuto

Juventud Antoniana se mide esta tarde ante Sportivo Belgrano por la 6ª fecha del Nonagonal, en una prueba clave para seguir sumando puntos fuera de casa.
Domingo, 24 de agosto de 2025 16:22
Por la 6ª fecha del Nonagonal, Juventud Antoniana se enfrenta hoy a Sportivo Belgrano en el estadio Juan Pablo Francia, en un encuentro crucial para el equipo salteño. El partido comenzará a las 16 y será una prueba clave para el "Santo", que intentará sumar de a tres en condición de visitante.

El conjunto antoniano llega en la penúltima posición con 4 puntos, después de igualar 1-1 en su último partido frente a San Martín de Formosa, en el estadio Padre Martearena. Con la necesidad de mejorar su rendimiento fuera de casa, el equipo de Salta buscará una victoria que lo acerque a los primeros puestos y le permita seguir soñando con la clasificación.

 

 

 

 

 

