La pedagogía Waldorf, una alternativa educativa que crece en Salta

La pedagogía Waldorf es una alternativa educativa que de a poco crece en Salta. Cuenta con nivel inicial y el próximo año abrirá el primer grado. El juego libre, el respeto por la madurez escolar y la participación de la familia son las claves de la propuesta.

El espacio educativo funciona en barrio Parque Belgrano, etapa 1, manzana N, casa 14. Tras cruzar la puerta principal, el mundo se vuelve de colores. Dos maestras con los brazos extendidos y la sonrisa dibujada en sus rostros salen al recibimiento.

"El grupo surgió hace siete años, con padres que estábamos buscando alternativas educativas para nuestros hijos que eran más pequeños en ese momento. Se generaron reuniones y un día llegó Jazmín, que ahora está en una especialización en Córdoba, y propuso la pedagogía Waldorf. A muchos padres les encantó la propuesta y desde allí se empezó a trabajar para que llegue la formación de maestros Waldorf a Salta. Hubo encuentros con profesores de Buenos Aires y así se formó el primer grupo de pedagogos Waldorf", recordó Mariana Arroyo, una de las "tantes" de la sala de 2 y 3 años.

El término "tantes" en alemán significa tía. El mismo se usa para la sala de los más pequeños. "En la sala de 2 a 3 somos cuidadoras de día, no somos maestras porque no les enseñamos absolutamente nada más que a percibir sus sentidos, aquí no hay argumento pedagógico para los niños, hay un espacio para que puedan vivenciar el juego que es lo más importante para su edad", aclaró Mariana que junto con Danila Portal tienen a su cuidado 10 niñas y niños.

La pedagogía Waldorf tiene sus propios tiempos. Se busca interpretar el mundo a partir de una profunda observación del ser humano considerando su cuerpo físico, alma y espíritu. Fue creada en Alemania por el filósofo austríaco Rudolf Steiner en 1919 y apunta a desarrollar capacidades, no a adaptar al niño al sistema. Está basada en la antroposofía, que es la ciencia del estudio del hombre.

La comunidad educativa Waldorf TAWA es similar a una cooperativa, donde en base a un presupuesto anual se dividen los gastos. Los mismos padres también se organizan para elegir muebles, elementos y desarrollar las distintas tareas de administración, comunicación o finanzas, entre otras cosas.

"Somos una gran familia, siempre digo que todos nos tenemos que venir a vivir a esta casa", destacó Romina León, a cargo de la sala de 3 a 6 años con Verónica Briones.

La pedagogía Waldorf aún no está reconocida por el Ministerio de Educación de Salta, aunque se aspira a eso. "No estamos buscando ser oficiales, con un modelo oficial ampliando pedagogía, no, porque sería contradictorio. Nosotros pedagógicamente ponemos por encima de todo la madurez escolar", precisó Arroyo.

A los siete u ocho años, de acuerdo a la maduración del niño, recién se comienza con el proceso de lecto-escritura. A los 21 años se obtienen todos los saberes para emprender la universidad.

Charla informativa

La Asociación Educando-Nos y la Comunidad educativa Waldorf TAWA, brindarán hoy, a las 19, en Alvarado 1.229, una charla informativa sobre la propuesta pedagógica para 2018 en las salas de nivel inicial y primer grado.

La charla está dirigida a padres de niños de 2 años de edad en adelante y a todas las personas interesadas en conocer sobre la Pedagogía Waldorf.

Además, el espacio brinda talleres y capacitaciones para adultos, organiza eventos abiertos a la comunidad y trabaja en el proyecto de creación de la escuela Primaria.

Contacto: 452-4592.

Un día de color y ternura en el jardín

La escuela alternativa que se basa en la pedagogía Waldorf abre sus puertas de lunes a viernes, de 8.45 a 12. Excepcionalmente, un par de niños se queda un poco más.

Todas las jornadas son especiales. En la sala de 2 a 3, por ejemplo, los miércoles amasa pan y los viernes los niños ayudan a picar la fruta para la merienda.

Se prioriza un ritmo, pero tampoco es tajante. Cada día tiene un color. El miércoles era amarillo, por lo que desde la vestimenta de las maestras hasta el mantel era de ese color.

Además del juego libre, de trabajar en los hábitos, tienen un cereal especial para comer cada día. Casi al final de la jornada, las maestras leen un cuento que se va a repetir durante 45 días, porque de ese modo lo van “incorporando a su alma”. Al final, los pequeños se sacan las pantuflas y se ponen las zapatillas, que es el símbolo de regresar a casa.