Francisco Poodts: “El año pasado dejamos en claro que se puede pelear el título”

El sábado comienza el Argentino de Mayores de rugby, una competencia que al menos entrará en un impasse (si es que no desaparece) y Salta afrontará este compromiso con tres de los cinco encuentros como local ante Rosario, en cancha del Jockey Club, después de haber finalizado tercera en el torneo anterior.

Francisco Poodts tiene 28 años, es octavo, y por segundo año consecutivo será el capitán de Los Mayuatos. Analizó lo que será, tal vez, su último Argentino, las posibilidades de Salta y el trabajo previo del plantel, en un mano a mano con El Tribuno.

La UAR dio aviso que este será el último Argentino y luego se suspenderá, ¿cómo tomaste esta decisión?

Creo que para Salta es una mala noticia porque es una de las selecciones más perjudicadas. Estamos posicionados en la A (zona Campeonato), y podemos jugar un rugby de gran nivel.

Cuando se termine el torneo, la ventana para mostrar jugadores se achica bastante. Será cuestión de que cada uno haga un buen papel en sus clubes, en las diferentes competencias. Sin embargo representar a Salta es un orgullo, más allá de que es muy lindo jugar con tu club.

Rosario será el primer rival, ¿cómo pensás que se va a dar el partido debut?

Es un punto a favor jugar acá y siempre tiene cierta comodidad el local. Si bien el año pasado le ganamos a Rosario en casa, el partido del debut fue con Buenos Aires allá.

Ante Las Águilas si bien perdimos, no estuvieron tan aceitados como ya en la mitad del campeonato. Este año será un desafío.

¿Qué podés contar sobre la base del plantel?

La base es la misma salvo algunos jugadores nuevos. Hay un plantel con chicos de mucha experiencia que ya nos conocemos y otros más jóvenes, pero que vienen con roce en el Regional. Tienen muchísimas ganas de mostrarse.

¿Hablaron entre ustedes sobre cómo se puede dar cada uno de los partidos?

Por ahora el único objetivo es Rosario, no vimos los otros rivales.

Indudablemente sabemos que todos los partidos van a ser durísimos. Hay mucha paridad y el que tiene una tarde mala, lo pierde. Ganar un juego te posiciona arriba y perder te manda abajo. No hay margen para el error.

Pese a no pensar en el resto de los equipos, ¿pueden aspirar al campeonato?

El año pasado dejamos en claro que se puede. El objetivo es dejar de participar y competir con todos. Salta le puede jugar de igual a igual a cualquiera y para mí, Los Mayuatos se merecen un Argentino.

Hay expectativas en la gente, ¿creen que se va a jugar a estadio lleno el sábado?

Espero que en base al papel del año pasado y a que es el último Argentino, la gente nos acompañe.

A diferencia del año pasado, tuvieron una pretemporada amplia, ¿hubo mayor comodidad para trabajar?

Fue un mes y medio de preparación, donde fue mutando con el correr del tiempo la parte física y rugbística. Fuimos de menor a mayor. Muchos arrancaron con el chip de que faltaba mucho tiempo y se relajaron. Los últimos entrenamientos, en cambio, dimos vuelta de página y nos enfocamos de lleno en el torneo que se viene.

¿Jugaron relajados en los amistosos?

Cuando entrás a la cancha das todo, pero en amistoso el jugador se relaja. No se juega con tensión, ni hay una presión encima. Tendríamos que revertir ese aspecto. Con Tucumán, por ejemplo, es muy difícil lo que pasó porque el resultado no reflejó la realidad (73 a 14). En el argentino, el encuentro con Tucumán va a ser distinto porque nosotros ya tenemos la base. Ellos tenían que mostrarse para quedar seleccionados y tenían una presión extra.