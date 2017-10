Ocho días después del contundente triunfo electoral en todo el país, el presidente Mauricio Macri pronunció ayer en el Centro Cultural Kirchner un discurso cuidadosamente preparado para anunciar una nueva etapa de su gobierno, que pretende sea también una nueva etapa en la historia del país. "Los desafío a tomar las riendas con nuestras propias manos. Sé que comparten mi visión, dar nuevos pasos para una Argentina con oportunidades para todos, sin distinciones ni privilegios", dijo.

El plan de reformas determina tres ejes para combatir la pobreza, crear empleo y lograr equilibrio fiscal. Macri llamó a generar un acuerdo de "consensos básicos" con todos los sectores políticos, sociales y económicos en el que, advirtió, "cada uno" deberá "ceder un poco, perderle el miedo al cambio" y despojarse de "etiquetas y prejuicios".

El Presidente ratificó su objetivo de "combatir la pobreza", insistió con "la inversión y la generación de empleo", como los instrumentos imprescindibles, y anticipó objetivos muy ambiciosos en materia de reducción del déficit fiscal, reforma previsional y laboral y una transformación tributaria.

"No anuncio un ajuste sino que propongo un consenso", dijo el Presidente, recalcando que se trata de medidas orientadas a una transformación del país y que solo podrán ser viables si de la decisión participan todos los sectores.

Macri sabe que es difícil, porque el desequilibrio fiscal obligará a efectuar cambios en los ingresos de trabajadores, asalariados y empresarios grandes y pequeños, que seguramente han de generar resistencia.

Pudo brindar esta conferencia porque los números electorales demostraron que la gente confía en su gobierno aunque hasta ahora solo da indicios pero pocas concreciones de sus promesas. Eso se traduce en que el modelo derrotado no seduce a los supuestos beneficiarios.

Las metas

Ante funcionarios, gobernadores, gremialistas y dirigentes, anunció que quiere "acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad".

Se pronunció por el "reformismo permanente", con proyectos que deberán ser sancionados por el Congreso.

"No podemos gastar más de lo que recaudamos. La inflación nunca más vuelve a ser un instrumento de la política. Tenemos que comprometernos a un equilibrio fiscal. No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos", añadió al priorizar la responsabilidad fiscal.

Anticipó una reforma tributaria con impuestos más simples y equilibrio fiscal. "Tenemos impuestos que ningún país tiene, demasiado altos, con una distribución poco equitativa. La peor distorsión es la evasión impositiva", dijo. Macri se pronunció contra los regímenes

especiales y las jubilaciones de privilegio. El proyecto apunta a ajustar jubilaciones y planes sociales por inflación. Apunta a los sindicatos: "Necesitamos organizaciones fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a sus trabajadores".

"Los argentinos ya han decidido que quieren vivir en una democracia republicana. La sociedad ya no admite la impunidad. La Justicia debe tratar a todos por igual. Impulsamos la ley del arrepentido en casos de corrupción", añadió el presidente.

Los tres ejes

Macri declaró que su plan estará basado en tres ejes centrales: una mayor responsabilidad fiscal, la creación de empleo y el fortalecimiento de las instituciones con el objetivo de reducir la pobreza, en lo que calificó como "la principal meta" que se trazó su administración desde su asunción en 2015.

"Los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar un camino de futuro para lograr estabilidad y una Argentina más justa", enfatizó.

Macri se propone "desafiar el dogma melancólico y desesperanzado que cree que lo mejor sucedió en el pasado".

Ayer reiteró que "es mentira que haya alguien o algo que quiera perjudicarnos: lo que complica nuestro desarrollo son nuestras propias limitaciones", sostuvo, y aseguró que "en el camino del gradualismo, hay quienes no pueden esperar. Hay cambios que tenemos que hacer lo más rápido posible para que los argentinos salgan de la pobreza y para que la clase media pueda crecer. Ya vimos que no nos sirvieron los atajos y a dónde nos llevaron las avivadas".

"Queremos acabar con los privilegios que salvan sólo a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad", sostuvo. "Argentina necesita un Estado ágil, que simplifique trámites, facilite procesos, jerarquice el empleado público; un Estado íntegro y transparente", definió, y reclamó que "ese compromiso sea asumido por los tres poderes del Estado y por todas las provincias y municipios".

El tema candente

Los ejes planteados por el Presidente serán desarrollados en las próximas semanas por los ministros a cargo de las distintas áreas: hoy el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicará los lineamientos de la reforma tributaria y al mismo tiempo harán su presentación los ministros Francisco Cabrera, de Producción, y Andrés Ibarra, de Modernización, sobre un plan de desburocratización y de calidad institucional dentro del aparato estatal.

Al hablar sobre las jubilaciones, llamó a "una conversación adulta y honesta" sobre el sistema previsional, al que definió como un esquema que "esconde serias inequidades y no es sustentable".

El Presidente calificó de "inadmisible que en un país con las condiciones estructurales" que tiene Argentina "haya tantas personas en la pobreza", y consideró que "la única manera de cerrar las heridas del pasado es diciéndonos la verdad, rechazando todo tipo de violencia, buscando siempre el diálogo y fundamentalmente la paz".

El consenso

"Si no hay consensos básicos sobre el rumbo de los objetivos no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones ni seguridad jurídica", advirtió el jefe del Estado al brindar detalles sobre el diálogo multisectorial en procura de consensos para la definición de políticas públicas, y aclaró que "no se trata de sacar o de ajustar sino de poner y de que cada uno ceda algo para que gane el conjunto".