Sebastián Barrios: “Este es el momento de dar el debate sobre el sindicalismo en el país”

Sebastián Barrios tiene 36 años, es técnico químico y secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores petroleros de las provincias de Salta y Jujuy.

A dos meses de asumir en la entidad sindical se refirió a la realidad que encontró, los proyectos de inversión previstos en la industria para el próximo año en el norte y la imperiosa necesidad de que el sindicalismo plantee en el debate no solo temas como la edad jubilatoria, sino también los privilegios con los que cuentan los representantes sindicales en nuestro país y que tanto malestar y rechazo generan en la gente.

Se conoció que quienes perdieron las elecciones de su gremio quieren abrir un gremio paralelo...

Están en todo su derecho pero no me parece bien que quienes perdieron hace dos meses una elección quieran tomar ese camino en lugar de acercar propuestas. Les gusta hacer los reclamos en los medios, en las redes sociales, pero nuestras preocupaciones son más terrenales. Porque a nosotros nos ocupa el trabajador, su núcleo familiar, tener una buena obra social y estabilidad laboral.

¿Con qué se encontraron en relación con la industria del petróleo y del gas?

Hay diversas situaciones y en materia de operaciones tenemos un bloque operado por la empresa Madalena -Vinalar y Climaco- y a unos 20 kilómetros el área Puesto Guardián y Dos Puntas, a cargo de la británica President; se trata de yacimientos maduros a los que hay que hacerles trabajos permanentes de reparación. Desde comienzo de año y por un decisión empresaria Vinalar dejó de producir y el personal - 6 operarios- fue reubicado en otras áreas. Madalena pretende retirar las instalaciones pero hicimos una denuncia en Energía de la Provincia y no se les permitió, porque primero tienen que hacer el abandono -que es otra etapa técnica en la industria-, pero no pueden llevarse nada porque las instalaciones como tanques de reserva, cañerías, bombas, traillers, etc., pertenecen a la Provincia y es parte de la concesión. Climaco está en una situación difícil porque produce crudo y depende de Refinor, que es la que establece el precio, porque es la que compra el crudo. Otras operadoras como President y Quintana hicieron una inversión interesante en otras áreas como son Dos Puntitas y Guardián, poniendo en valor el yacimiento, mejoraron la producción y Refinor, que había bajado el precio del crudo, afectó ese proyecto.



¿Se cerró algún yacimiento?

Hace ya varios meses y durante la anterior gestión de esta entidad gremial se cerró el yacimiento Río Pescado, en la zona de Orán, operado por la petrolera Tecpetrol. Pero lo que negociamos desde el sindicato es que si una empresa se va, la que llega toma a todo ese personal o bien se lo relocaliza de manera que no quede gente sin trabajo; lamentablemente, eso no se hacía antes de nuestra gestión. Pero una buena noticia es que la misma Tecpetrol comenzó el sábado anterior la perforación de tres pozos en la zona de Campo Durán donde el conflicto está planteado por grupos de desocupados de Salvador Mazza. En esa operación tenemos 86 trabajadores que estarán en el área por el término de 10 meses porque la empresa está en la búsqueda de gas. Tenemos gente de todo el departamento trabajando en Campo Durán y, salvo un grupo del paraje El Algarrobal, son operarios que estaban hace muchos años con la empresa de perforación H &P.

¿Y la actividad en otras áreas?

Higk Luck está terminando la perforación de un pozo en el área Tartagal oriental y si da los resultados esperados hay muchas posibilidades de perforar otro en Los Blancos. Panamerican no hizo mantenimiento de pozos ni perforación este año pero nos parece muy buena la fusión entre PAE y BP. El consorcio está pidiendo precios y presupuestos, por tanto, quizás para el otro año tengamos novedades. Y Pluspetrol en el área Ramos tiene frenada la operación de terminaciones y mantenimiento de tres pozos. Queremos que se haga pronto y la empresa está solicitando una prórroga para llevarla adelante el próximo año. La Refinería de Campo Durán firmó un convenio importante con Bolivia para la compra de materia prima y el otro año construirá un cargadero de GLP que será una inversión importante y que generará fuentes de empleo por varios meses.



¿Qué opina de la intención de Macri de separar el manejo de las obras sociales de los sindicatos?

Estoy en total acuerdo porque el sindicalismo se tiene que dedicar a la defensa de los intereses de los trabajadores. Las obras sociales deben ser independientes de los sindicatos y manejarse con total austeridad y responsabilidad porque son sistemas solidarios. Por tanto, lo que se le da de más a uno se le está quitando a otro trabajador. Nosotros, los sindicalistas, no somos idóneos en manejar las obras sociales y por eso están en quiebra, con problemas muy serios. En nuestro caso, y como sindicato, lo que hacemos es cubrir el 80 por ciento de descuentos en medicamentos, al margen de la obra social, lo que nos demanda mucho esfuerzo económico. Pero para el sindicalismo es un momento crucial para debatir también la reforma laboral que se propone desde el Gobierno central.

Hay una crítica muy fuerte hacia la actividad sindical. Es una de las más cuestionadas...

Los sindicatos tienen sus estatutos propios pero todos son un desprendimiento de la ley de asociaciones sindicales que establece prebendas insólitas. Ejemplos hay muchos, pero para mencionar solo algunos: mientras el sindicalista sea miembro de la comisión directiva puede seguir en el cargo aunque la empresa empleadora haya desaparecido o haya sido despedido. El hecho de que las reelecciones de los miembros de comisión directiva sean indefinidas es otro de los temas que no se entiende porque las alternancias son imprescindible en cualquier actividad política. Hay sindicalistas que ocupan cargos como legisladores nacionales, provinciales o intendentes, y es imposible cumplir ambos cargos. Hoy en día tenemos secretarios generales en el sur del país que son intendentes. Esos temas se deben debatir, no hay que tener miedo de plantear el debate.