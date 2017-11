“El Papa Francisco nos dijo que somos el presente, no el futuro”

Sandra Sulca (17) y Nahuel Guitián (18), de San Antonio de los Cobres, no paran de cumplir sueños.

Además de conocer al Papa Francisco -hecho que ocurrió la semana pasada en Roma, cuando fueron los únicos representantes argentinos de Scholas Ocurrentes- ahora fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia, que se comprometieron a brindarles todo su apoyo para continuar su ardua labor junto a los jóvenes andinos.

En la mañana de ayer, Sandra y Nahuel se reunieron con Analía Berruezo, titular de la cartera educativa salteña. Estuvieron acompañados por el intendente de San Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva.

“La ministra nos felicitó y nos dijo que contemos con su apoyo para lo que necesitemos en nuestro trabajo con Scholas en la Puna”, señaló a El Tribuno Sandra Sulca.

Los chicos no lo dudaron y contaron que uno de esos sueños es tener en San Antonio una sede universitaria, para que los jóvenes que quieran seguir estudiando no deban abandonar el pueblo.

“Le pedimos a la ministra su apoyo para abrir carreras universitarias en la Puna. Actualmente hay una sola, la de magisterio. No queremos que los chicos se tengan que ir, sino que se queden a apoyar el pueblo. Son muy pocos los que vuelven después de terminar los estudios”, agregó la joven, que retornó a Salta el domingo por la noche de su viaje a Europa.



Por su parte, el intendente Salva destacó a El Tribuno: “Los chicos estaban muy felices. La ministra los instó a seguir trabajando. Ellos quieren contar con la universidad en el pueblo. También pidieron mejoras en el servicio de internet, lo que les permitiría comunicarse con todas las sedes de Scholas en el mundo”.



En este sentido, el jefe comunal adelantó que la Intendencia ya elevó el pedido formal al Ministerio de Educación de la Nación para la apertura de una sede universitaria en el pueblo. “Presentamos la solicitud al secretario de Gestión Educativa de la Nación, Maximiliano Gumanelli, quien se comprometió a ayudarnos. Esto les cambiará la vida a cientos de jóvenes andinos, que merecen tener más oportunidades. Lamentablemente, la mayoría de los que se van, no vuelven”.

Una experiencia con innumerables sentimientos

Los chicos viajaron a Roma el martes de la semana pasada, acompañados por Azucena Salva, titular de Cultura y Turismo de la comuna de San Antonio de los Cobres.

Además de conocer la Ciudad Eterna, para los chicos fue la primera vez que viajaron en avión. Toda una experiencia atravesada por innumerables sentimientos.

“Al principio tenía miedo por el avión, pero conocer al Papa fue una gran sorpresa y una emoción enorme. Apenas lo vi, me puse a llorar. Sus palabras me conmovieron. Nos dijo que estábamos trabajando muy bien y que siempre lo hagamos con el corazón. También que los jóvenes no son el futuro, sino el presente. Sus ojos me inspiraron mucha paz y sentí que estamos en el camino correcto”, detalló la adolescente.

Con la emoción a flor de piel, Sandra no dejó pasar la oportunidad e invitó al Pontífice argentino a visitar San Antonio de los Cobres.

¿Qué le dijo el Papa?

“Contestó que los sueños están para cumplirse y que quizá algún día llegue a San Antonio. Sería increíble, un sueño hecho realidad, pero sabemos que es algo muy difícil, él es una persona mayor y la altura de la Puna es complicada”, afirmó la joven, que quedó impactada por la imponente Capilla Sixtina de Roma y por la gran tecnología que se evidencia en la ciudad de Madrid. “Son ciudades maravillosas”, acotó.

Uno de los momentos más emotivos de la visita fue cuando Sandra le entregó al papa Francisco uno de los pinceles con los que ella y todo el grupo de Scholas en San Antonio pintaron un mural en el puente Huaytiquina, tristemente llamado por los jóvenes andinos el “Puente de la solución”, en alusión a los intentos de suicidio ocurridos en ese lugar. “Pintamos un gran mural y queremos que hoy sea el puente de la vida”, señaló Sandra.

Por su parte, el intendente Salva manifestó el orgullo que siente de que los chicos hayan representado a la provincia y al país, pero sobre todo a la Puna salteña. “Fueron los únicos argentinos de Scholas Ocurrentes. José María del Corral, presidente de Scholas y representante del Papa en nuestro país, los eligió para viajar.



Todos los chicos contra las adicciones

La delegación andina del programa Scholas Ocurrentes se creó hace un año y medio, cuando una comisión del programa visitó el pueblo.

La semilla germinó en Sandra, Nahuel y Estrela Alejo (18), quienes decidieron seguir adelante con la iniciativa. Hoy, ese trabajo dio enormes frutos, pues empezaron siendo solo 3 integrantes y actualmente son 98 los adolescentes que trabajan por el bienestar de la comunidad.

La tarea

Para Sandra, uno de los principales flagelos que deben enfrentar son las adicciones y el alcoholismo, que causan estragos entre los adolescentes. “Trabajamos para prevenir esta realidad. Nos juntamos los martes, jugamos, comemos algo y nos divertimos. Luego planificamos el trabajo de la semana. Los viernes, que es el día en que los chicos se juntan a tomar, hacemos reuniones de cine para atraerlos y que no estén en la calle. Los sábados proyectamos películas para los más chicos”, contó.

Un lugar

Estos jóvenes no hubieran logrado desarrollar sus proyectos sin el apoyo de la comuna local, que les cedió un espacio en el Mercado Artesanal, lugar donde realizan todas sus actividades.

“Apoyamos esta iniciativa desde el primer momento, porque el programa Scholas busca levantar el espíritu y fomentar la esperanza en los chicos. Y eso es excelente”, finalizó el intendente Salva.

Por lo pronto, Sandra y Nahuel tienen la tranquilidad, y también la responsabilidad, de saber que están en el camino correcto.

El mismo Papa se los dijo.