Mauricio Macri: “Es imposible que este Gobierno haga desaparecer a nadie”

El Presidente respondió a las acusaciones por el caso Santiago Maldonado y dijo que no podían condenar a Gendarmería “sin tener suficiente información”.

Mauricio Macri rechazó las acusaciones de la familia de Santiago Maldonado y organismos de Derechos Humanos, que sostienen que el joven fue víctima de una desaparición forzada de parte de Gendarmería. “Que no digan que esto fue una desaparición forzada porque es imposible que un gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie”, dijo el Presidente, al hablar sobre el caso del joven cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Chubut después de estar desaparecido 78 días.

“Para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común. No podíamos condenar a la Gendarmería sin tener suficiente información”, explicó el mandatario sobre la actuación de la fuerza en el desalojo de la protesta mapuche el 1º de agosto en Cushamen, Chubut, en la última vez que se lo había visto con vida a Maldonado.

Macri dijo además que el caso Maldonado “era como una avalancha. Tiene que servirnos como experiencia para no agredirnos. Tiene que enseñarnos a no usar una persona para hacer política”, consideró el Presidente, sobre las fuertes repercusiones políticas que generó el tema. El caso provocó una fuerte polémica, a poco de las elecciones legislativas del 22 de octubre, en las que el Cambiemos obtuvo una clara victoria.

Es la primera vez que Macri se explaya sobre el caso Maldonado, ya que se había referido en pocas ocasiones al tema. “Es difícil, es muy difícil”, dijo Macri cuando le preguntaron sobre el manejo del Gobierno con respecto al caso. En una entrevista con LN+, el Presidente aseguró que desde el primer día dio órdenes de trabajar con la verdad. “Es difícil porque ahí la comunicación juega en contra de la prudencia. El primer día le dije a todo mi Gobierno, especialmente a Marcos Peña, a Patricia Bullrich y a Germán Garavano: La verdad sobre la mesa, si acá ha habido alguna responsabilidad en la Gendarmería somos los primeros que tenemos que señalarlo”.

“Así fue. Se le tomó declaración a los 70 gendarmes que estuvieron ahí, se los sometió a una estricta investigación y se le dio la información al juez. ¿Nosotros qué dijimos? vamos a colaborar con la justicia, no vamos a prejuzgar. Yo no voy a seguir esta lógica de que cualquier ciudadano hasta que no se le compruebe lo contrario es inocente pero una fuerza de seguridad es primero culpable y tiene que demostrar su inocencia”, afirmó.

Con respecto a los testimonios de quienes dijeron haber visto cómo la Gendarmería había estado relacionada con la desaparición, dijo: “Encontramos enfrente un conjunto de gente y de organizaciones que empezaron a afirmar que había sido una desaparición con testigos que después se demostraron que eran falsos. Todos los días aparecía una declaración de la otra parte afirmado cosas”.